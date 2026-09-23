„Wielka strata dla polskiej onkologii”. Prof. Andrzej Mackiewicz nie żyje

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Nie żyje prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz - onkolog i wieloletni kierownik Katedry Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uczelnia podkreśliła, że był niezwykle oddanym swojej pracy naukowcem, zasłużonym nauczycielem akademickim, a także doskonałym lekarzem oraz mentorem wielu naukowców i lekarzy. „Jego śmierć jest wielką stratą dla polskiej nauki i onkologii” - podkreślił w komunikacie Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Poznańska uczelnia przekazała, że prof. Andrzej Mackiewicz zmarł 20 września. W komunikacie przypomniano, że był członkiem licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, współzałożycielem Rady Naukowej Międzynarodowego Instytutu Onkologii Molekularnej oraz Polskiej Platformy Medycyny Innowacyjnej.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniony i wspaniały dydaktyk. Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia – podkreślono.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowy Instytut Badawczy przypomniał, że prof. Andrzej Mackiewicz był wybitnym onkologiem, naukowcem i jednym z pionierów badań nad immunoterapią i terapią genową nowotworów w Polsce.

Przez większość swojej kariery zawodowej związany był z poznańskim środowiskiem naukowym i onkologicznym – Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Wielkopolskim Centrum Onkologii. Był specjalistą patomorfologii, chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej – czytamy w komunikacie.

Szczególne miejsce w dorobku prof. Markowskiego zajmowały badania nad nowymi metodami leczenia nowotworów. Kierowany przez niego zespół prowadził pionierskie prace nad genetycznie modyfikowanymi komórkowymi szczepionkami przeciwnowotworowymi, w tym szczepionką terapeutyczną przeciwko czerniakowi. „Badania te należały do jednych z pierwszych na świecie prac nad wykorzystaniem terapii genowej u pacjentów onkologicznych" – wskazano.