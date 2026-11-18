RMF24

Zmiany w fabryce Volkswagena w poznańskim Antoninku. Znany koncert motoryzacyjny planuje ograniczyć produkcję, a pracowników zachęca do przejścia do innych zakładów.

O sprawie informuje Radio Poznań. Od przyszłego roku pracowników fabryki Volkswagena w Antoninku czekają zmiany. Firma wskazuje, że jest to reakcja na mniejszy popyt na rynku samochodów dostawczych.

W ramach tego procesu część pracowników zostanie przesunięta do innych obszarów, a mianowicie do odlewni na Wildzie oraz do zakładu we Wrześni - powiedziała cytowanemu medium rzeczniczka Volkswagen Poznań Patrycja Kasprzyk.

Na ten moment nie ma mowy o zwolnieniach. Volkswagen zachęca do dobrowolnego przejścia do zakładu na Wildzie lub do Wrześni - wskazał z kolei przewodniczący międzyzakładowej Solidarności Piotr Olbryś, dodając, że każdemu pracownikowi, który zgłosi chęć przejścia, oferowany jest dodatkowy bonus wynegocjowany przez związek zawodowy: 9,5 tys. zł.

Odlewnia na Wildzie jest oddalona o około 12 kilometrów od zakładu w Antoninku, a fabryka we Wrześni o ok. 40 kilometrów.

Czy to koniec zmian?

Radio Poznań wskazuje, iż na razie nie sposób stwierdzić, czy to koniec zmian. Volkswagen - największy pracodawca w regionie - podkreśla dbałość o rozwój i perspektywy wielkopolskich zakładów. Te ulokowano w Poznaniu, Swarzędzu i Wrześni. Zatrudniają 9,5 tys. ludzi. Liczba wyprodukowanych tam aut przekłada się również na zatrudnienie u polskich kooperantów Volkswagena.

W Antoninku powstaje dziennie do 750 modeli Caddy 5 - podaje producent. W fabryce we Wrześni produkowana jest nowa generacja modelu Crafter. Zakład w Swarzędzu specjalizuje się w zabudowach specjalnych, m.in. dla klientów instytucjonalnych i turystycznych.

Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA rejestracje nowych vanów w Unii Europejskiej spadły w 2025 roku o 8,8 proc. rdr. Szczególnie mocno zmalał popyt w Niemczech i Francji. Na decyzje firm wpływają m.in. słabsza koniunktura gospodarcza, ostrożność przedsiębiorstw przy odnawianiu flot, wysokie koszty zakupu oraz leasingu, a także niepewność dotycząca wyboru napędu. Dla części klientów elektryczne dostawczaki nadal nie są wystarczająco praktyczne przy przewozach na długich trasach i dużym obciążeniu, natomiast zakup pojazdów z silnikiem Diesla wiąże się z pytaniami o przyszłe regulacje.

Spadek może być też częściowo normalizacją rynku po zwiększonym popycie w 2024 roku i realizacji wcześniej odłożonych zamówień.