Usłyszeli potężny huk. Tajemnicze uszkodzenie dachu w budynku w Poznaniu

RMF24

Tajemnicze uszkodzenie dachu w budynku mieszkalnym w Poznaniu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, służby wyjaśniają, co zrobiło otwór w dachu, w wyniku którego w szeregowcu na Junikowie spadł fragment sufitu podwieszanego.

W nocy mieszkańcy jednego z szeregowców na Junikowie w Poznaniu usłyszeli huk. Po mniej więcej dwóch godzinach mieszkańcy jednego z lokali na poddaszu odkryli otwór w dachu średnicy mniej więcej metra. Do środka wpadły dachówki oraz konstrukcja kartonowo-gipsowa z elementami ocieplenia.

Wezwano straż pożarną i policję. Na czas działań funkcjonariuszy z budynku ewakuowano 10 osób.

Strażacy nie stwierdzili zagrożenia, nie znaleziono też żadnego przedmiotu, który mógł spowodować uszkodzenie dachu.

Służby lotnicze, wojsko, a także resort obrony nie zarejestrowały incydentów powietrznych w tym regionie. Działania na miejscu prowadzono z Żandarmerią Wojskową.