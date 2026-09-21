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Usłyszeli potężny huk. Tajemnicze uszkodzenie dachu w budynku w Poznaniu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 21 września (08:48)

Tajemnicze uszkodzenie dachu w budynku mieszkalnym w Poznaniu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, służby wyjaśniają, co zrobiło otwór w dachu, w wyniku którego w szeregowcu na Junikowie spadł fragment sufitu podwieszanego.

Usłyszeli potężny huk. Tajemnicze uszkodzenie dachu w budynku w Poznaniu
Wkrótce więcej informacji /RMF FM

W nocy mieszkańcy jednego z szeregowców na Junikowie w Poznaniu usłyszeli huk. Po mniej więcej dwóch godzinach mieszkańcy jednego z lokali na poddaszu odkryli otwór w dachu średnicy mniej więcej metra. Do środka wpadły dachówki oraz konstrukcja kartonowo-gipsowa z elementami ocieplenia.

Wezwano straż pożarną i policję. Na czas działań funkcjonariuszy z budynku ewakuowano 10 osób.

Strażacy nie stwierdzili zagrożenia, nie znaleziono też żadnego przedmiotu, który mógł spowodować uszkodzenie dachu. 

Służby lotnicze, wojsko, a także resort obrony nie zarejestrowały incydentów powietrznych w tym regionie. Działania na miejscu prowadzono z Żandarmerią Wojskową. 


Źródło: RMF FM
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