Trzy osoby nie żyją, a cztery są ranne. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce

RMF24

Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 24 w Kamionnej w Wielkopolsce. W nocy zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

W nocy ze środy na czwartek do województwie wielkopolskim doszło do tragicznego wypadku.

W Kamionnej - chodzi o trasę Gorzyń - Kwilcz - zderzyły się dwa samochody osobowe.

Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne. Jak poinformowała o poranku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, droga jest nieprzejezdna, a policja kieruje na objazdy.