Trzy osoby nie żyją, a cztery są ranne. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce
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Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 24 w Kamionnej w Wielkopolsce. W nocy zderzyły się tam dwa samochody osobowe.
W nocy ze środy na czwartek do województwie wielkopolskim doszło do tragicznego wypadku.
W Kamionnej - chodzi o trasę Gorzyń - Kwilcz - zderzyły się dwa samochody osobowe.
Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne. Jak poinformowała o poranku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, droga jest nieprzejezdna, a policja kieruje na objazdy.