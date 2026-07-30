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Trzy osoby nie żyją, a cztery są ranne. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 30 lipca (06:35)

Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 24 w Kamionnej w Wielkopolsce. W nocy zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

Trzy osoby nie żyją, a cztery są ranne. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce
Zdj. poglądowe /Shutterstock

W nocy ze środy na czwartek do województwie wielkopolskim doszło do tragicznego wypadku. 

W Kamionnej - chodzi o trasę Gorzyń - Kwilcz - zderzyły się dwa samochody osobowe.

Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne. Jak poinformowała o poranku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, droga jest nieprzejezdna, a policja kieruje na objazdy.

Źródło: RMF24
Tagi: wypadek

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