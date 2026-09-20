Tragiczny wypadek z udziałem nastolatków w Wielkopolsce. Nie żyje 18-latka

RMF24

Wielkopolska policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę wieczorem na drodze wojewódzkiej DW309 w rejonie Rydzyny. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Do szpitala trafiło sześć osób. Jedna z nich – 18-letnia dziewczyna – zmarła.

Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 22 w rejonie wielkopolskiej Rydzyny. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Hondą 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna, jadąc od strony Leszna i skręcając w lewo w ulicę Wolności w Rydzynie, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącej z przeciwka Skodzie. Samochody zderzyły się czołowo.

Kierowcą Skody był 25-latek z gminy Rydzyna. Hondą oprócz kierowcy podróżowały jeszcze trzy 18- i 19-latki z gminy Rydzyna oraz 18-latek z Leszna. Wszyscy uczestnicy wypadku trafili do szpitali. W nocy w szpitalu zmarła 18-latka.

Policja pracowała na miejscu tego tragicznego wypadku do rana. Teraz będzie prowadzone postępowanie zmierzające do ustalenia, jakie tak naprawdę były okoliczności tego wypadku oraz przyczyny.

Hondą jechał pięcioro nastolatków, zdj. KMP Leszno / Policja

Miejsce wypadku, zdj. KMP Leszno / Policja

Miejsce wypadku, zdj. KMP Leszno / Policja

Do szpitala trafił również kierowca Skody, zdj. KMP Leszno / Policja