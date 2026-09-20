Tragiczny wypadek z udziałem nastolatków w Wielkopolsce. Nie żyje 18-latka

Wielkopolska policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę wieczorem na drodze wojewódzkiej DW309 w rejonie Rydzyny. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Do szpitala trafiło sześć osób. Jedna z nich – 18-letnia dziewczyna – zmarła.
Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 22 w rejonie wielkopolskiej Rydzyny. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Hondą 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna, jadąc od strony Leszna i skręcając w lewo w ulicę Wolności w Rydzynie, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącej z przeciwka Skodzie. Samochody zderzyły się czołowo.
Kierowcą Skody był 25-latek z gminy Rydzyna. Hondą oprócz kierowcy podróżowały jeszcze trzy 18- i 19-latki z gminy Rydzyna oraz 18-latek z Leszna. Wszyscy uczestnicy wypadku trafili do szpitali. W nocy w szpitalu zmarła 18-latka.
Policja pracowała na miejscu tego tragicznego wypadku do rana. Teraz będzie prowadzone postępowanie zmierzające do ustalenia, jakie tak naprawdę były okoliczności tego wypadku oraz przyczyny.