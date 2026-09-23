Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Nie żyje 40-letni pieszy

RMF24

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z wtorku na środę na drodze krajowej nr 15 w Krotoszynie ( Wielkopolskie). 40-letni mężczyzna zginął na miejscu po potrąceniu przez samochód osobowy. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę o godzinie 0:42 na prostym odcinku drogi krajowej nr 15 w Krotoszynie( Wielkopolskie).

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 22-letni kierowca samochodu marki Toyota Yaris, mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, potrącił 40-letniego pieszego. Mężczyzna z niewyjaśnionych dotąd przyczyn znalazł się na pasie jezdni.

Kierowca był trzeźwy

Policjanci przeprowadzili badanie stanu trzeźwości kierowcy Toyoty. Wynik był negatywny – 22-latek był trzeźwy w chwili wypadku. Niestety, potrącony pieszy doznał ciężkich obrażeń i zmarł od razu.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki pod nadzorem prokuratora – informuje Piotr Szczepaniak z krotoszyńskiej policji.

Policja wyjaśnia przyczynę i przebieg tego tragicznego wypadku.