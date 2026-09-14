Tragiczny wypadek w Białej Wsi. Autobus zderzył się z osobówką

RMF24

Na drodze wojewódzkiej nr 308 w Wielkopolsce doszło do tragicznego wypadku. W miejscowości Biała Wieś zderzył się samochód osobowy z autobusem. W wyniku zdarzenia zginęły trzy osoby podróżujące samochodem osobowym. Droga między Nowym Tomyślem a Grodziskiem Wielkopolskim została zablokowana. Na miejscu pracują służby ratunkowe i śledczy.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, trzy osoby, które zginęły na miejscu, to pasażerowie samochodu osobowego. Z kolei kierowca oraz pięciu pasażerów autobusu zostali przebadania przez zespoły ratownictwa medycznego, ale lekarze nie stwierdzili obrażeń.

Akcja ratunkowa

Na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe. W akcji uczestniczyły cztery zastępy straży pożarnej – zarówno państwowej, jak i ochotniczej. Do Białej Wsi wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Miejsce wypadku zostało zabezpieczone przez policjantów. Na miejscu pracują śledczy pod nadzorem prokuratora, którzy ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tragedii. Droga wojewódzka nr 308 pozostaje zablokowana – kierowcy muszą korzystać z objazdów.