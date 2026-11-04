Tragiczny wypadek na przystanku autobusowym w Poznaniu. Zginął mężczyzna, który siedział na ławce

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W środę tuż przed południem w Poznaniu doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy wjechał w ławkę przystanku autobusowego, na której siedział mężczyzna. Niestety, mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, 66-latek zmarł.

Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj tuż przed godz. 12.00 na ul. Termalnej w Poznaniu. Według wstępnych ustaleń policji 23-letni kierowca Forda Focusa nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.

W wyniku utraty panowania nad pojazdem, samochód zjechał na chodnik i uderzył w przystanek autobusowy.

23-latek, kierując samochodem marki Ford Focus, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. W konsekwencji stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik, a następnie uderzył w ławkę przystanku autobusowego, na której siedział mężczyzna – przekazał sierżant Michał Wiśniowski z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Siedzący na ławce przystanku 66-latek odniósł poważne obrażenia i zmarł na miejscu zdarzenia. Kierowca Forda był trzeźwy.

Policjanci pod nadzorem prokuratora zabezpieczają ślady oraz prowadzą czynności wyjaśniające wszystkie okoliczności tego tragicznego wypadku.