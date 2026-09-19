Tragedia w Wielkopolsce. Osobówka śmiertelnie potrąciła pieszego

RMF24

Do śmiertelnego potrącenia pieszego doszło na drodze krajowej nr 25 w województwie wielkopolskim. W miejscowości Teodorowo między Ślesinem a Skulskiem występują utrudnienia.

Na DK25 na odcinku Ślesin - Skulsk w pobliżu miejscowości Teodorowo w Wielkopolsce samochód osobowy potrącił pieszego.

Na miejscu zdarzenia występują utrudnienia, które mogą potrwać do godz. ok. 23:30. Ruchem kieruje policja.