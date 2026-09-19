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Tragedia w Wielkopolsce. Osobówka śmiertelnie potrąciła pieszego

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 19 września (22:10)

Do śmiertelnego potrącenia pieszego doszło na drodze krajowej nr 25 w województwie wielkopolskim. W miejscowości Teodorowo między Ślesinem a Skulskiem występują utrudnienia.

Tragedia w Wielkopolsce. Osobówka śmiertelnie potrąciła pieszego
Zdj. poglądowe /Shutterstock

Na DK25 na odcinku Ślesin - Skulsk w pobliżu miejscowości Teodorowo w Wielkopolsce samochód osobowy potrącił pieszego

Na miejscu zdarzenia występują utrudnienia, które mogą potrwać do godz. ok. 23:30. Ruchem kieruje policja.

 


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek
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