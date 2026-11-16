To pierwszy jarmark świąteczny w Polsce. Już przyciąga tłumy

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Międzynarodowe Targi Poznańskie ponownie zamieniły się w tętniące życiem centrum świątecznych atrakcji. W sobotę otwarto tam pierwszy w mieście, a także w Polsce jarmark bożonarodzeniowy. Miejsce przyciąga nie tylko klimatycznymi stoiskami, ale także wyjątkowymi wydarzeniami i atrakcjami dla całych rodzin.

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich od soboty działa już pierwszy w mieście jarmark świąteczny. Potrwa on do 20 grudnia.

Jak podkreślają organizatorzy teren MTP jest dobrze skomunikowany, a każdy wjazd zabezpieczono betonowymi barierami. O porządek dbają ochrona, patrole policji oraz ratownicy medyczni.

Cieszę się, że w Poznaniu właśnie w ten sposób przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia. Wizyta na jarmarku to dobry sposób na spędzenie czasu wspólnie z rodziną i przyjaciółmi, z dziećmi lub wnukami - mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta, który uroczyście otworzył jarmark.

Na odwiedzających jarmark czeka ponad 40 wystawców oferujących rękodzieło, wyroby cukiernicze i gastronomiczne. W programie znalazło się ponad 50 koncertów, przedstawień i innych wydarzeń artystycznych, które będą odbywać się na scenie przez cały czas trwania jarmarku.

Wizyta na jarmarku to także okazja do kulinarnej podróży. Aromatyczne potrawy, słodkie przekąski i rozgrzewające napoje czekają na gości w centralnym namiocie gastronomicznym oraz na stoiskach rozmieszczonych na terenie targów.

Na Placu Powszechnej Wystawy Krajowej stanęła imponująca 16-metrowa choinka, a świąteczne iluminacje i rozświetlone alejki tworzą niepowtarzalny klimat.

Myślę, że każdy znajdzie coś fajnego dla siebie. Nasz jarmark świąteczny to impreza dla wszystkich - rodzin, ludzi młodych, seniorów - zachęca Marcin Bilik, prezes Zarządu Grupy MTP.

Kolejne lokalizacje Betlejem Poznańskiego

Międzynarodowe Targi Poznańskie to pierwsza z trzech lokalizacji tegorocznego Betlejem Poznańskiego. Już 20 listopada atrakcje pojawią się na Placu Wolności, a dzień później na Starym Rynku. Tam jarmarki będą dostępne do 6 stycznia 2027 roku.