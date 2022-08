Wciąż nie wiadomo co było powodem śnięcia ryb w rzece Ner w województwie łódzkim. Zarówno ryby, jak i próbki wody z rzeki zostały zabezpieczone i przekazane do badań. Ich wyniki poznamy po długim weekendzie. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert także do mieszkańców powiatu kolskiego (Wielkopolskie) w związku ze znalezieniem śniętych ryb w rzece Ner. Wcześniej ostrzeżenia skierowano do dwóch łódzkich powiatów - łęczyckiego i poddębickiego.