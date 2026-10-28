Smakołyk jak żaden inny. Przyznano certyfikaty na wypiek rogali świętomarcińskich

Jak przekazał we wtorek poznański magistrat, dokumenty otrzymują producenci, których rogale spełniają szczegółowe wymagania dotyczące receptury i sposobu przygotowania. Tradycyjny rogal świętomarciński od 2008 roku ma w Unii Europejskiej status produktu o chronionej nazwie pochodzenia.
Procedura rozpoczyna się od złożenia przez piekarnię lub cukiernię wniosku o urzędową kontrolę do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jeśli wyrób okaże się zgodny ze specyfikacją, producent otrzymuje świadectwo jakości.
Po pierwszej kontroli dokument jest ważny przez rok, a przy kolejnych certyfikacjach – nawet przez trzy lata. W tym czasie możliwe są jednak niezapowiedziane kontrole. Na podstawie świadectwa Cech Cukierników i Piekarzy wydaje raz w roku, zwykle przed listopadowym świętem, ozdobne potwierdzenie autentyczności rogali.
Liczy się skład, forma i waga
Charakterystyczny smak rogala świętomarcińskiego zależy przede wszystkim od listkującego ciasta i nadzienia. W jego skład wchodzą m.in. biały mak, cukier, okruchy, masa jajowa, tłuszcz, rodzynki, orzechy, owoce kandyzowane lub w syropie oraz aromat migdałowy.
Znaczenie ma także sposób zwijania ciasta, nakładania masy makowej i dekorowania wypieku pomadą oraz rozdrobnionymi orzechami. Gotowy rogal nie powinien ważyć więcej niż 250 gramów. Recepturę udostępnia Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu; otrzymują ją również certyfikowani producenci.
Zwyczaj narodził się pod koniec XIX wieku
Historia rogali świętomarcińskich sięga 1891 roku. Proboszcz parafii św. Marcina, ks. Jan Lewicki, apelował wtedy do mieszkańców, by – na wzór patrona – wsparli osoby potrzebujące.
Na wezwanie odpowiedział jako pierwszy cukiernik Józef Melzer. Zamożniejsi Poznaniacy kupowali rogale, a biedniejsi dostawali je bezpłatnie. Dochód przeznaczano na wigilijną pomoc żywnościową dla najuboższych mieszkańców miasta. W 1901 roku tradycję wypieku przejęło Stowarzyszenie Cukierników.
W Dniu Świętego Marcina rzemieślnicy należący do poznańskiego cechu sprzedają średnio około 250 ton rogali. W skali całego roku jest to około 500 ton, czyli blisko 2,5 mln sztuk.