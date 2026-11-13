Rajdowy mistrz Polski prawomocnie skazany. Sąd nakazał zapłatę 6,2 miliona złotych

RMF24

Sąd Apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał znanego rajdowca Tomasza K. oraz jego byłego wspólnika za działania na szkodę spółki Rallyland – informuje „Głos Wielkopolski”. Obaj mają zapłacić ponad 6 milionów złotych.

Miał powstać nowoczesny ośrodek sportów motorowych

Jak przypomina „Głos Wielkopolski”, w 2009 roku spółka Rallyland, zarządzana przez Tomasza K., wielokrotnego mistrza Polski w rajdach samochodowych, nabyła teren dawnego lotniska wojskowego w Debrznie-Wsi, w gminie Lipka. Plany były imponujące – miał powstać nowoczesny tor rajdowy, akademia bezpiecznej jazdy oraz zaplecze noclegowe. Jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Spółka szybko popadła w poważne problemy finansowe, a jej zadłużenie wobec gminy Lipka z tytułu podatków sięgnęło około 5 milionów złotych.

Rosnące długi i niejasne działania finansowe spółki zwróciły uwagę prokuratury. Śledczy zarzucili Tomaszowi K. i jego wspólnikowi, Władysławowi Piotrowi D., między innymi działania na szkodę spółki oraz utrudnianie wierzycielom odzyskania pieniędzy. W styczniu 2025 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał rajdowca na rok i osiem miesięcy więzienia, a jego wspólnika na trzy lata i sześć miesięcy. Obaj odwołali się od wyroku.

Po pierwszym wyroku Tomasz K. przekonywał, że sam padł ofiarą oszustwa ze strony dawnego przyjaciela i wspólnika, nie mając wiedzy o wszystkich decyzjach finansowych.

Wyrok złagodzony, ale konieczna zapłata

10 listopada, Sąd Apelacyjny w Poznaniu częściowo zmienił wyrok pierwszej instancji. Tomasz K. został prawomocnie skazany na rok i sześć miesięcy więzienia, a Władysław Piotr D. na dwa lata i osiem miesięcy. Obaj mają zapłacić 6,2 mln zł na rzecz spółki Rallyland.

Sąd zdecydował się jednak uniewinnić mężczyzn od zarzutów dotyczących sprzedaży gruntów w 2012 roku. Podtrzymał odpowiedzialność byłych wspólników za inne działania, w tym sprzedaż nieruchomości w 2015 roku, za które spółka nie otrzymała należnych środków.

Po pierwszym wyroku Tomasz K. przekonywał, że sam padł ofiarą oszustwa ze strony dawnego przyjaciela i wspólnika, nie mając wiedzy o wszystkich decyzjach finansowych. Sąd nie podzielił jednak tej argumentacji.