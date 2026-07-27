Puszcza Zielonka i Dziewicza Góra jeszcze bliżej Poznania: Ruszyła nowa przeprawa przez Wartę

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To świetna wiadomość dla wszystkich miłośników spacerów i wycieczek rowerowych. Poznań i Czerwonak zyskały zupełnie nowe, bezpośrednie połączenie przez Wartę. Nowoczesna kładka pieszo-rowerowa o długości 154 metrów została oficjalnie otwarta. Nowa przeprawa nie tylko skróci codzienne dojazdy do pracy czy szkoły, ale otworzy też szybki dostęp do malowniczych terenów Puszczy Zielonki i Dziewiczej Góry. Sprawdź, jak ta warta ponad 14 milionów złotych inwestycja zmieni mapę rekreacyjną okolic Poznania.

Nowy most na mapie aglomeracji: Łączymy Poznań z Czerwonakiem

Otwarcie kładki pieszo-rowerowej stanowi długo wyczekiwany krok w kierunku poprawy dostępności komunikacyjnej pomiędzy Poznaniem a podpoznańską gminą Czerwonak. Nowa przeprawa powstała przy przystani Akwen Marina w Czerwonaku, natomiast na poznańskim brzegu zejście znajduje się w pobliżu Umultowa, nieopodal Leśniczówki Naramowice i ulicy Nadwarciańskiej. Dzięki temu mieszkańcy północnych osiedli Poznania oraz sąsiadującej gminy zyskali wygodną i bezpieczną alternatywę dla ruchu samochodowego.

154 metry nowoczesnej konstrukcji: Jak wygląda nowa przeprawa?

Kładka wyróżnia się nowoczesną, łukową konstrukcją. Łuki wykonane ze stali i żelbetu są nachylone ku sobie, a płyta pomostowa została oparta na stalowych dźwigarach. Sama kładka ma 154 metry długości i 4 metry szerokości, a cała infrastruktura rowerowa, wraz z dojazdami, liczy aż 524 metry. Przeprawa została zaprojektowana w taki sposób, by nie zakłócać ruchu wodnego na Warcie – jej wysokość nad taflą rzeki wynosi 4,53 metra.

Rowerem do Puszczy Zielonki: Nowe możliwości dla turystów

Nowa trasa otwiera przed mieszkańcami i turystami zupełnie nowe możliwości. Dzięki niej łatwiej będzie dotrzeć do Puszczy Zielonki, na Dziewiczą Górę czy do licznych terenów rekreacyjnych po obu stronach Warty. Kładka ma być również istotnym elementem w rozwijającym się systemie tras rowerowych aglomeracji poznańskiej.

Wspólny sukces samorządów: Metropolia Poznań stawia na współpracę

W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele samorządów oraz Metropolii Poznań, którzy nie kryli zadowolenia z realizacji tej ważnej inwestycji.

Jest to bardzo ważny dzień nie tylko dla gminy Czerwonak, ale mam nadzieję, także dla Poznania i przede wszystkim dla Metropolii Poznań, ponieważ będzie to na pewno inwestycja, która znacząco poprawi, czy udoskonali trasy, przejazdy rowerowe na terenie całej aglomeracji, całej Metropolii Poznań – podkreślił wójt Gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak.

Włodarz gminy zwrócił także uwagę, że nowa przeprawa to dopiero początek większych zmian w infrastrukturze rowerowej regionu. Gmina Czerwonak opracowuje obecnie projekt ścieżki rowerowej prowadzącej w stronę Dziewiczej Góry, a także pracuje nad tzw. Pętlą Czerwonacką, która połączy nową kładkę z istniejącą już przeprawą w Owińskach. Zdaniem wójta, w ciągu najbliższych 2–3 lat mieszkańcy i turyści zyskają kolejny atrakcyjny szlak rowerowy wzdłuż Warty.

Znaczenie inwestycji podkreślali także przedstawiciele Poznania. Zastępca prezydenta miasta Bartosz Derech mówił:

To najlepszy dowód na to, jak ta współpraca dobrze się układa, jakie są relacje w ramach metropolii i czemu ta metropolia też służy.

Dodał również, że nowa kładka to ważny element rozwoju sieci ścieżek rowerowych i symbol udanej współpracy samorządów.

Przeprawa o długości 154 metrów łączy Czerwonak z Poznaniem (foto: Jakub Kaczmarczyk) / PAP

Unijne miliony na zrównoważony transport: Ile kosztowała inwestycja?

Koszt budowy kładki wyniósł ponad 14 milionów złotych. Większość tej kwoty, niemal 10 milionów złotych, pochodziła z dofinansowania unijnego w ramach projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap I”. Pozostałą część kosztów pokryły solidarnie Poznań i Czerwonak – każdy samorząd przeznaczył na ten cel po około 2 miliony złotych.

W ramach pierwszego etapu projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań” zrealizowano szereg innych inwestycji, mających na celu poprawę warunków dla ruchu rowerowego i transportu publicznego w regionie.

Jeżeli chodzi o zrównoważoną mobilność, to oczywiście kładka, ale to także rowerowa trasa Solna. To także odcinki dróg rowerowych w Tarnowie Podgórnym, w Suchym Lesie, to modernizowany węzeł przesiadkowy w Murowanej Goślinie, czy nowy węzeł przesiadkowy w Szamotułach (…) Także wiele różnych inwestycji, które krok po kroku będą pomagać, by mieszkańcy przesiadali się i korzystali z transportu publicznego, by wykorzystywali transport inny niż samochodowy – podkreśliła Anna Aleksandrzak, dyrektorka biura Metropolii Poznań.

To dopiero początek: Nadchodzą kolejne trasy rowerowe w regionie

Otwarcie kładki pieszo-rowerowej między Poznaniem a Czerwonakiem to nie tylko poprawa codziennej komunikacji – to także impuls do rozwoju turystyki rowerowej i pieszej w regionie. Przeprawa ma szansę stać się jednym z ulubionych miejsc spacerów i wycieczek, a także ważnym elementem w systemie zrównoważonego transportu aglomeracji poznańskiej. Dzięki współpracy samorządów i wsparciu unijnemu, mieszkańcy zyskali nowoczesną, funkcjonalną i atrakcyjną przeprawę, która z pewnością przez lata będzie służyć zarówno lokalnym społecznościom, jak i odwiedzającym region turystom.