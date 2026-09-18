Przemycili tony marihuany. Blisko 40 członków gangu narkotykowego usłyszało dzisiaj wyrok w Poznaniu

RMF24

Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał ponad 30 osób za udział w jednej z największych spraw narkotykowych ostatnich lat. Członkowie grupy przestępczej zajmowali się produkcją, przemytem i handlem narkotykami na ogromną skalę. Wśród skazanych znalazły się osoby odpowiedzialne za przemyt ponad 3 ton marihuany, 119 kilogramów amfetaminy i 14 kilogramów kokainy. Wyroki sięgają nawet 8 lat i 4 miesięcy więzienia.

Przestępczy proceder na skalę międzynarodową

Według ustaleń śledczych grupa działała od 2014 do 2021 roku w Polsce, Holandii i Hiszpanii. W jej skład wchodzili głównie mieszkańcy Poznania w wieku 30-40 lat.

Oskarżeni mieli wprowadzić do obrotu lub brać udział w przemycie narkotyków o czarnorynkowej wartości blisko 80 milionów złotych.

W akcie oskarżenia znalazło się 37 osób, z czego 18 odpowiadało za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcję, przemyt i obrót znacznymi ilościami środków odurzających. Pozostałe osoby odpowiadały za posiadanie oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków.

Plantacje w Hiszpanii, przemyt przez Europę

Członkowie grupy prowadzili uprawy konopi innych niż włókniste na plantacjach w Hiszpanii, gdzie wyprodukowali łącznie 208 kg marihuany. Narkotyki były przemycane do Polski w transporcie ciężarówkami, często pod przykrywką legalnych towarów, takich jak donice ceramiczne czy produkty spożywcze.

W okresie tym grupa sprowadziła do Polski ponad 3 tys. kg marihuany. Ponadto aktywność grupy obejmowała również sprowadzanie do Polski oraz redystrybucję kokainy w ilości nie mniejszej niż 12 kg oraz płynnej amfetaminy zasadowej – podkreśliła sędzia Danuta Kasprzyk.

Kluczowe zatrzymania i przełomowe zeznania

Śledztwo nabrało tempa po zatrzymaniu w listopadzie 2020 roku Artura K., u którego znaleziono 2 kg amfetaminy. Jego zeznania pozwoliły na rozpracowanie struktury grupy. Kolejnym przełomem było zatrzymanie w lutym 2021 roku w Mosinie transportu ponad 260 kg marihuany ukrytej w transporcie ogórków. Na gorącym uczynku zostali ujęci Paweł P. i Bartosz Sz.

Paweł P., którego wyjaśnienia pomogły śledczym ustalić mechanizmy działania grupy, został skazany na 5 lat więzienia w zawieszeniu na 10 lat oraz objęty dozorem kuratora.

Pozostałym oskarżonym sąd wymierzył kary od 2 do 8 lat i 4 miesięcy więzienia, a także grzywny i nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Monar. Skazani zostali również obciążeni kosztami sądowymi.

Oskarżeni w różnych zakresach, w różnym okresie czasu, ale doprowadzili do takiej sytuacji, że do społeczeństwa polskiego trafiły narkotyki w ilościach pozwalających na odurzenie tysięcy osób – podkreśliła sędzia Danuta Kasprzyk.

Sędzia zaznaczyła, że surowe kary mają być sygnałem, iż wymiar sprawiedliwości nie akceptuje tego typu działań, które prowadzą do dramatów uzależnienia i poważnych problemów społecznych.

Wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu nie jest prawomocny. Oskarżonym przysługuje prawo do odwołania.