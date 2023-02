Wojewoda wielkopolski unieważnił tzw. uchwałę krajobrazową Rady Miasta Poznania. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wskazano na "szereg nieprawidłowości o charakterze formalno-prawnym, w tym przekroczenie przez radę przyznanych jej ustawowo kompetencji". Wyjaśniamy, co to oznacza.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O unieważnieniu uchwały krajobrazowej Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia tego roku, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej.

Jak wojewoda uzasadnił swoją decyzję?

W pełni popieram konieczność uregulowania zasad i warunków sytuowania elementów reklamowych na terenie Poznania. Zagwarantowanie ładu przestrzennego jest niezwykle ważne dla miasta, które jest przecież jednym z najważniejszych miast na mapie Polski - powiedział wojewoda Michał Zieliński. Jak podkreślił, "najistotniejsza jest warstwa formalno-prawna tego aktu, w którym pomimo tak długiego czasu procedowania nad uchwałą, władze miasta nie ustrzegły się istotnych błędów, wymuszających takie a nie inne rozstrzygnięcie".

Wojewoda zaznaczył, że unieważnienie uchwały wynikło z trzech istotnych naruszeń prawa.

Pierwszym z nich - jak informuje urząd wojewódzki - jest nieprzekazanie nieuwzględnionej przez prezydenta uwagi radzie miasta. Jedna z firm złożyła uwagę dotyczącą pojęcia muralu reklamowego i dopuszczenia sytuowania reklam na płaskich dachach budynków, prześwitach i w bramach. Na skutek częściowego uwzględnienia uwagi doprecyzowano jedynie zapisy uchwały poprzez definiowanie pojęcia muralu reklamowego.

Pomimo informacji, według której uwaga została w całości uwzględniona, to do treści uchwały nie wprowadzono uregulowań określających warunki i zasady sytuowania reklam na płaskich dachach budynków i w bramach - podkreśla wojewoda.

Jak podkreśla urząd, w przypadku występowania tzw. krzyżowania się kryteriów nie sposób ustalić, który z nośników będzie wymagał usunięcia bądź dostosowania.

Ten przepis budzi wątpliwości co do przyszłego, praktycznego zastosowania uchwały. W przestrzeni miejskiej wskazane warunki zazwyczaj nie będą występowały rozłącznie, stąd też uchwała powinna w sposób jednoznaczny i wyczerpujący określać, które obiekty - w przypadku kwalifikowania się jednocześnie do dwóch lub trzech z opisanych sytuacji - będą wymagały dostosowania - dodaje wojewoda.

O poznańskiej uchwale krajobrazowej

Poznańska uchwała krajobrazowa - określająca zasady i warunki sytuowania urządzeń oraz tablic reklamowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń - została przyjęta przez miejskich radnych 24 stycznia tego roku.

Dokument zakłada podział Poznania na cztery obszary. Pierwszy z nich to obszar staromiejski, który obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i historycznych dzielnic, obejmujący centrum miasta, Łazarz, Jeżyce, Wildę, Grunwald, a także część Starych Winograd, Sołacza, Łęg Dębińskich i osiedla Główna. Kolejny to obszar zurbanizowany, obejmujący osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe.

Dokument wyróżnia także obszar przyrodniczy.

Według uchwały największe nośniki reklamowe - billboardy - w maksymalnym rozmiarze (18 m2) dopuszczone zostały tylko w obszarze zurbanizowanym i na skrajach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice - wzdłuż głównych dróg przyspieszonego ruchu. W dokumencie ograniczono również sytuowanie reklam wielkoformatowych na budynkach. Można je instalować jedynie na elewacjach obiektów w obszarze zurbanizowanym, tam gdzie regulacje dotyczące reklam są mniej restrykcyjne.

Tablice i urządzenia reklamowe w formie słupów reklamowych, citylightów oraz pylonów reklamowych dopuszczono we wszystkich obszarach, ale z ograniczeniami. Uporządkowano również kwestie dotyczące szyldów, czy ogrodzeń.