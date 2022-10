​W lutym przyszłego roku Teatr Muzyczny w Poznaniu pokaże disneyowski musical "Piękna i Bestia" z oscarową muzyką Alana Menkena i piosenkami Howarda Ashmana i Tima Rice’a. Reżyserem spektaklu jest Jerzy Jan Połoński, kierownikiem muzycznym jest Tomasz Szymuś.

Siedziba Teatru Muzycznego w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

W roli Belle widzowie zobaczą Urszulę Laudańską i Joannę Rybkę-Sołtysiak. W Bestię wcielą się Patryk Bartoszewicz, Karol Drozd i Rafał Szatan.

Reżyser Jerzy Jan Połoński powiedział, że "Piękna i Bestia" to historia, która nie zestarzeje się nigdy, a znana z musicalu muzyka nie bez powodu jest uznawana za jedną z najlepszych i najpiękniejszych w tym gatunku.

Dyrektor teatru Przemysław Kieliszewski zapewnił, że "Piękna i Bestia" zachwyci młodszych i starszych widzów. Spektakl przygotowywany jest z odpowiednim rozmachem - takim, na jaki pozwalają warunki obecnej siedziby Teatru Muzycznego. Przyznał, że nowa premiera ma być pewną odmianą po ostatnich realizacjach Teatru Muzycznego.

"Nasz teatr poszedł w ostatnim czasie w kierunku bardzo poważnych tematów. Zrobiliśmy spektakl o Ignacym Janie Paderewskim, potem "Kombinat" z piosenkami Grzegorza Ciechowskiego i Republiki - głęboko zakorzeniony w kafkowsko-orwellowskiej tematyce i estetyce. Nasza ostatnia ważna premiera to "Irena", spektakl o ratowaniu żydowskich dzieci przez wspaniałych ludzi, których liderką była Irena Sendlerowa" - powiedział Kieliszewski.

Już dawno planowaliśmy, że zapewnimy naszej publiczności odbicie od poważniejszych spektakli. Zainteresowanie biletami na "Piękną i Bestię" tylko dowodzi, że publiczność bardzo czekała na ten spektakl - już w pierwszy weekend rozeszło się 4 tys. biletów - dodał.

Dyrektor przyznał, że parametry obecnej siedziby stanowią wyzwanie dla realizatorów musicalu.

W naszej pięknej, ale bardzo skromnej siedzibie tę realizację zrobimy, jak zwykle, sposobem. Nasz teatr porusza wyobraźnię twórców - to jest wyzwanie, żeby na naszej scenie stworzyć wspaniałą, baśniową przestrzeń. To będzie nasza megaprodukcja, choć realizowana w takich warunkach, jakie mamy - powiedział.

Kieliszewski zapewnił, że imponująca będzie z pewnością strona muzyczna realizacji.

Mamy znakomitego kierownika muzycznego, który jako dyrygent i aranżer ma na koncie oprawy muzyczne wielu prestiżowych festiwali i imprez, także programów telewizyjnych. On poprowadzi naszą orkiestrę - w tym spektaklu wyjątkowo dużą. Zgodnie z warunkami ustalonymi z Disneyem musimy wykonać ten musical nie zmieniając żadnej nuty, nie obcinając żadnego instrumentu - powiedział.

Negocjacje warunków realizacji spektaklu dobiegają końca

Disney nie rościł sobie prawa do tego, żeby akceptować obsadę - co nie znaczy, że nie wybraliśmy najlepszych z najlepszych. Jesteśmy w trakcie negocjacji projektów scenografii i kostiumów. My nie odtwarzamy animowanej czy filmowej wersji tej bajki - w sposób twórczy podeszliśmy do tego kanonu, jakim jest ta opowieść. To twórcze podejście bardzo się spodobało w agencji Disneya - powiedział.

Choreografię przygotowuje Karol Drozd, scenografię tworzy Anna Chadaj, kostiumy zaprojektowała Agata Uchman.

Reżyser musicalu Jerzy Jan Połoński realizował wcześniej w Teatrze Muzycznym w Poznaniu m.in. "Footloose", "Virtuoso" i "Pippina". Jak przyznał, dotychczasowe disneyowskie wersje "Pięknej i Bestii" - animowana z 1991 r. i aktorska z 2017 dorobiły się już statusu legendarnych i są znane na całym świecie, jednak realizacje filmowe traktowane są raczej jako "daleko idące podpowiedzi do odczytaniaponadczasowej baśni".

Historia opowiedziana w musicalu wzięła swój początek w powieści Jeanne-Marie Leprince de Beaumont - naszą inspiracją jest książka, a raczej pięknie ilustrowane kartki tej powieści. Zatem możemy zaprosić widzów do wnętrza tej książki i razem z nią odkrywać kolejne jej strony - zdradził reżyser.