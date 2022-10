Mieszkańcy poznańskiej Wildy będą mogli korzystać z 50 miejsc wyznaczonych na trzech parkingach buforowych - poinformował Zarząd Dróg Miejskich. By móc jednak zaparkować na jednym ze wskazanych miejsc, trzeba będzie spełnić określone warunki.

Posiadacze identyfikatorów parkingowych na Wildzie będą mogli zaparkować swój pojazd na parkingach buforowych / ZDM Poznań /

Pierwsze parkingi buforowe wprowadzono kilka lat temu na Starym Mieście. Teraz przyszła pora na Wildę.

Parę lat temu taką możliwość uzyskali mieszkańcy Starego Miasta, którzy mogą parkować pojazdy na wybranym parkingu buforowym bez ponoszenia dodatkowych opłat - wyjaśnia Piotr Libicki, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Od listopada tego roku tę propozycję kierujemy do mieszkańców Wildy - dodaje.

Co ważne, wyznaczone miejsca na parkingach buforowych nie są przypisane do danego pojazdu - można z nich korzystać w miarę dostępności. Parkowanie nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów, należy jednak posiadać wykupiony identyfikator parkingowy mieszkańca SPP Wilda. Ponadto samochód musi być wpisany do elektronicznego systemu ewidencji pojazdów.

Na każdym z trzech parkingów wprowadzony został limit miejsc. I tak: po 20 miejsc zorganizowano na parkingach Dolna Wilda I i Droga Dębińska, a 10 miejsc powstało na parkingu Dolna Wilda II. Po zajęciu wszystkich miejsc postojowych, system nie wpuści kolejnych pojazdów.

By móc korzystać z parkingów buforowych, kierowcy muszą złożyć wniosek do ZDM. Będzie on dostępny dla kierowców na stronie internetowej ZDM w zakładce "Parkowanie - mieszkaniec strefy" od 2 listopada.