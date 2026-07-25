Polak zażartował na lotnisku. Wieczór kawalerski zakończył jeszcze przed startem

RMF24

Nietypowy przebieg miał początek wieczoru kawalerskiego grupy Polaków, którzy wybierali się do Albanii. Jeden z uczestników, żartując o posiadaniu materiałów wybuchowych, wywołał alarm na lotnisku Poznań-Ławica. Interweniowała Straż Graniczna, a finał tej historii okazał się bardzo kosztowny dla żartownisia.

Funkcjonariusze Straży Granicznej na lotnisku Poznań-Ławica zostali wezwani do grupy pasażerów udających się do Tirany. Mężczyźni, którzy planowali wieczór kawalerski w Albanii, postanowili urozmaicić swoją podróż nietypową inscenizacją.

Przebrani w kamizelki z napisem „SWAT” oraz czapki z napisem „Police”, odgrywali scenę konwoju pana młodego, który wystąpił w stroju więziennym.

Sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót podczas wejścia na pokład samolotu. Jeden z uczestników zabawy oświadczył, że w jego bagażu znajduje się materiał wybuchowy.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, służby potraktowały zgłoszenie bardzo poważnie. Przeprowadzono szczegółową kontrolę, która wykazała, że informacja była nieprawdziwa i nie istniało realne zagrożenie.

Za wywołanie fałszywego alarmu 34-letni obywatel Polski został ukarany mandatem karnym. Ponadto decyzją dowódcy samolotu, mężczyzna nie został dopuszczony do lotu i nie mógł wziąć udziału w dalszej części wieczoru kawalerskiego w Albanii.