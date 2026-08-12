Podrożeje przejazd ważną autostradą. Jest jednak sposób, by zapłacić mniej

Droższy przejazd na odcinku autostrady A2
W środowym komunikacie firmy podano, że od 11 września stawki za przejazd każdym z trzech mierzących 50 km odcinków autostrady A2 pomiędzy Koninem a Nowym Tomyślem będą wynosić:
- 21 zł dla motocykli (o 1 zł więcej niż obecnie);
- 41 zł dla samochodów osobowych o dwóch osiach (o 1 zł więcej niż obecnie);
- 71 zł dla samochodów o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze, oraz dla motocykli i aut o dwóch osiach z przyczepami (o 2 zł więcej niż obecnie);
- 108 zł dla pojazdów o trzech osiach oraz samochodów o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami (o 3 zł więcej niż obecnie);
- 165 zł dla pojazdów o więcej niż trzech osiach oraz pojazdów trzyosiowych z przyczepami (o 5 zł więcej niż obecnie);
- 410 zł dla pojazdów ponadnormatywnych (o 10 zł więcej niż obecnie).
Kto może skorzystać z promocyjnych stawek?
W komunikacie zaznaczono, że wprowadzone zostaną promocyjne stawki dla kierowców korzystających z videotollingu, czyli elektronicznego systemu poboru opłat, wykorzystującego odczyt tablic rejestracyjnych pojazdów.
Dzięki zniżkom kierowcy zapłacą za przejazd od 1 do 5 zł mniej na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Wysokość rabatu zależy od kategorii pojazdu – przekazano w informacji prasowej.
Stawki dla korzystających z videotollingu wyniosą np. 20 zł dla motocyklistów, a dla kierowców aut osobowych – 39 zł. Promocja nie będzie dotyczyć pojazdów ponadnormatywnych.
Jak działa elektroniczny pobór opłat?
W komunikacie podkreślono, że korzystający z systemu videotollingu nie muszą płacić gotówką, kartą płatniczą czy innym urządzeniem pokładowym.
Kierowca jedynie zatrzymuje pojazd przy wyznaczonej bramce, a system automatycznie identyfikuje numer rejestracyjny i pobiera należność z wcześniej zarejestrowanego konta – zaznaczono.
Firma wskazała między innymi, że videotolling przyspieszy przejazd przez bramki punktów poboru opłat i nie wymaga od kierowców dodatkowych urządzeń – wystarczy wcześniej zarejestrować pojazd w obsługiwanej aplikacji lub aktywować usługę w ramach wybranych kart paliwowych.
Spółka przekazała, że do końca tego roku planuje wprowadzić system videotollingu na całym koncesyjnym odcinku A2 pomiędzy Świeckiem a Koninem.
W swoim komunikacie AWSA podała, że w ciągu ostatnich 10 lat firma przeznaczyła blisko 1 mld zł na utrzymanie, remonty, modernizację i rozwój infrastruktury, „aby zapewnić kierowcom wysoki standard bezpieczeństwa i komfortu podróżowania”.