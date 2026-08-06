Podejrzany o pedofilię w rękach służb. Wstrząsające zatrzymanie w Koninie

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Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 57-letniego mieszkańca Konina, który przez lata pracował z dziećmi. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące wykorzystania seksualnego jednej z małoletnich dziewcząt. Decyzją sądu trafił do aresztu na trzy miesiące.

Mężczyznę podejrzanego o wykorzystanie seksualne jednej z małoletnich dziewcząt zatrzymali policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Kim jest zatrzymany?

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada mężczyzna wykonywał zawód związany z pracą z dziećmi, a z jego doświadczenia korzystały placówki edukacyjne.

Mieszkaniec Konina posiadał duży autorytet w lokalnej społeczności. Wiadomo że, uczestniczył w zajęciach oraz wyjazdach organizowanych przez jedną ze szkół.

Z ustaleń śledczych wynika, że wykorzystując swe doświadczenie, wiedzę i autorytet miał doprowadzać do obcowania płciowego z jedną z małoletnich dziewcząt.

Prokuratura twierdzi, że trwało to co najmniej trzy lata.

Spektakularna akcja służb

Mężczyznę zatrzymano w jego mieszkaniu. W akcji brali udział poznańscy kontrterroryści, bo było podejrzenie, że 57-latek posiada broń.

Jak informują śledczy znaleziono u niego przedmiot, który broń przypominał - teraz badają go biegli.

Mężczyzna decyzją sądu w Koninie trafił do aresztu. Zatrzymanemu grozi 15 lat więzienia.