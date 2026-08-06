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Podejrzany o pedofilię w rękach służb. Wstrząsające zatrzymanie w Koninie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 sierpnia (09:33)

Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 57-letniego mieszkańca Konina, który przez lata pracował z dziećmi. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące wykorzystania seksualnego jednej z małoletnich dziewcząt. Decyzją sądu trafił do aresztu na trzy miesiące.

Podejrzany o pedofilię w rękach służb. Wstrząsające zatrzymanie w Koninie
Zrzut ekranu CBZC /materiały udostępnione
  • Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 57-letniego mieszkańca Konina, który przez co najmniej trzy lata miał wykorzystywać seksualnie jedną z małoletnich dziewcząt.
  • Mężczyzna był ceniony w lokalnej społeczności i uczestniczył w zajęciach oraz wyjazdach organizowanych przez szkołę.
  • Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące.
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Mężczyznę podejrzanego o wykorzystanie seksualne jednej z małoletnich dziewcząt zatrzymali policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 

Kim jest zatrzymany?

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada mężczyzna wykonywał zawód związany z pracą z dziećmi, a z jego doświadczenia korzystały placówki edukacyjne. 

Mieszkaniec Konina posiadał duży autorytet w lokalnej społeczności. Wiadomo że, uczestniczył w zajęciach oraz wyjazdach organizowanych przez jedną ze szkół.

Z ustaleń śledczych wynika, że wykorzystując swe doświadczenie, wiedzę i autorytet miał doprowadzać do obcowania płciowego z jedną z małoletnich dziewcząt

Prokuratura twierdzi, że trwało to co najmniej trzy lata

Spektakularna akcja służb

Mężczyznę zatrzymano w jego mieszkaniu. W akcji brali udział poznańscy kontrterroryści, bo było podejrzenie, że 57-latek posiada broń. 

Jak informują śledczy znaleziono u niego przedmiot, który broń przypominał - teraz badają go biegli.

Mężczyzna decyzją sądu w Koninie trafił do aresztu. Zatrzymanemu grozi 15 lat więzienia. 

 

Źródło: RMF FM

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