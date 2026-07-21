Pobity za obronę chłopca. Kierwiński informuje o zatrzymaniu dwóch mężczyzn

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Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 67-letniego mieszkańca Poznania, który w tramwaju stanął w obronie nastoletniego chłopca z Ukrainy. O zatrzymaniu poinformował we wtorek szef MSWiA Marcin Kierwiński. Sprawcy usłyszą zarzuty uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym.

Dwaj podejrzani o pobicie 67-latka z Poznania zatrzymani. Staną przed prokuratorem (fot. Policja Wielkopolska)

Dwaj podejrzani o pobicie 67-latka z Poznania zatrzymani. Staną przed prokuratorem (fot. Policja Wielkopolska) / Policja

Do incydentu doszło w piątek, 17 lipca, po południu w jednym z poznańskich tramwajów. Dwóch mężczyzn zaczęło zaczepiać młodego obcokrajowca. W obronie chłopca stanął 67-letni pasażer, który próbował odepchnąć jednego z napastników. W odpowiedzi został kilkukrotnie uderzony pięściami i kolanem w twarz. Do ataku dołączył drugi z agresorów.

Jeszcze tego samego dnia poszkodowany zgłosił się na komisariat i złożył zawiadomienie. Z jego relacji wynikało, że agresja sprawców była wymierzona w kilkunastoletniego chłopca z Ukrainy.

60-latek został pobity, bo stanął w obronie chłopca z Ukrainy 60-latek został pobity na przystanku w Poznaniu, gdy stanął w obronie chłopca z Ukrainy – poinformowała tamtejsza policja, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. Przesłuchano świadków, a w poniedziałek służby mają otrzymać zapisy monitoringu z…

Zatrzymani usłyszą zarzuty

„Dwaj podejrzani o pobicie 60-latka z Poznania zostali dzisiaj zatrzymani przez policję” - napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Podejrzani to 38- i 41-latek.

Obaj zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym. Jak poinformował podkom. Łukasz Paterski z wielkopolskiej policji, jeden z zatrzymanych był już wcześniej wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne i narkotykowe.

Apel policji

Śledczy ustalają obecnie tożsamość chłopca z Ukrainy.

Policjanci apelują do wszystkich świadków zdarzenia, którzy posiadają informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu sprawy, o kontakt z Komisariatem Policji Poznań-Północ.

„Apelujemy, aby każdą sytuację, w której padliśmy ofiarą przestępstwa lub byliśmy świadkami agresji, zgłaszać Policji niezwłocznie po zdarzeniu. Szybka reakcja i natychmiastowe powiadomienie służb znacząco zwiększają szanse na zatrzymanie sprawców oraz zabezpieczenie kluczowych dowodów. Publikowanie informacji wyłącznie w mediach społecznościowych nie zastąpi zawiadomienia Policji i może utrudnić skuteczne działania funkcjonariuszy. Każda minuta ma znaczenie” - napisano w komunikacie.