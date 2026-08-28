Ogromny pożar w Wielkopolsce. W akcji drony i grupa chemiczna

RMF24

Pożar hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w Gminie Międzychód w Wielkopolsce został opanowany - przekazał rzecznik prasowy wielkopolskiej PSP asp. Martin Halasz. Ogniem objęta była hala o powierzchni około 3 tysięcy metrów kwadratowych. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Pożar hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w Gminie Międzychód w Wielkopolsce, fot. PSP Poznań

Pożar hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w Gminie Międzychód w Wielkopolsce, fot. PSP Poznań / Straż pożarna

Zgłoszenie o pożarze służby odebrały w czwartek po godz. 18:00. Jak informował asp. Martin Halasz, pożar wybuchł na terenie hali, w której produkowano elementy sanitarne, m.in. brodziki łazienkowe.

Na miejsce działań skierowano łącznie ok. 30 zastępów straży pożarnej, PSP i OSP (ok. 150 strażaków), w tym pluton gaśniczy z terenu powiatu szamotulskiego, a także strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Poznania. Sytuacja była monitorowana też przy wykorzystaniu dronów.

W związku z pożarem do odbiorców na terenie powiatu międzychodzkiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB o treści: „Uwaga! Pożar hali zakładu produkcyjnego w m. Bielsko. Duże zadymienie. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji".