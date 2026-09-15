Odkryli 35 migrantów w chłodni. Ciężarówka zatrzymana na A2

RMF24

Na autostradzie A2 w rejonie Nagradowic pod Poznaniem straż graniczna zatrzymała do kontroli ciężarówkę. W części ładunkowej pojazdu znajdowało się 35 migrantów - poinformowała Nadodrzańska Straż Graniczna. Na miejsce wezwano policję i inne służby. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej.

35 migrantów w chłodni na A2

Do zatrzymania ciężarówki doszło za punktem poboru opłat w Nagradowicach, na autostradzie A2 w kierunku Świecka. To ostatni taki punkt przed Poznaniem.

Jak przekazał dyżurny wielkopolskiej policji, zgłoszenie dotyczące zdarzenia wpłynęło w poniedziałek o godz. 14.38. Jedna z osób na miejscu zdarzenia wymagała pomocy medycznej.

Kierowca przewoził 35 migrantów ukrytych w części ładunkowej pojazdu. Wszystkich zatrzymano. Trwają czynności służbowe – przekazała przed godz. 18 Nadodrzańska straż graniczna.

Na czas działań służb zamknięto wjazd na parking. Na miejsce podstawiono również autobus służący do transportu osób zatrzymanych.

Straż graniczna prowadzi dalsze czynności

Po zatrzymaniu migrantów straż graniczna prowadzi czynności związane z ustaleniem ich tożsamości i sytuacji prawnej. W takich przypadkach wobec cudzoziemców mogą być wszczynane postępowania administracyjne dotyczące przekazania ich do kraju odpowiedzialnego za rozpatrzenie ich wniosku o ochronę międzynarodową.

Do czasu zakończenia postępowania pełnoletni cudzoziemcy mogą trafić do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. W przypadku osób małoletnich stosowane są odrębne procedury, z uwzględnieniem ich sytuacji i potrzeb opiekuńczych.

Na razie służby nie przekazały szczegółowych informacji dotyczących narodowości zatrzymanych osób ani okoliczności, w jakich znalazły się one w ciężarówce.