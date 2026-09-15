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Odkryli 35 migrantów w chłodni. Ciężarówka zatrzymana na A2

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 września (09:07)

Na autostradzie A2 w rejonie Nagradowic pod Poznaniem straż graniczna zatrzymała do kontroli ciężarówkę. W części ładunkowej pojazdu znajdowało się 35 migrantów - poinformowała Nadodrzańska Straż Graniczna. Na miejsce wezwano policję i inne służby. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej.

Odkryli 35 migrantów w chłodni. Ciężarówka zatrzymana na A2
Straż graniczna odkryła 35 migrantów w chłodni /materiały udostępnione

35 migrantów w chłodni na A2

Do zatrzymania ciężarówki doszło za punktem poboru opłat w Nagradowicach, na autostradzie A2 w kierunku Świecka. To ostatni taki punkt przed Poznaniem.

Jak przekazał dyżurny wielkopolskiej policji, zgłoszenie dotyczące zdarzenia wpłynęło w poniedziałek o godz. 14.38. Jedna z osób na miejscu zdarzenia wymagała pomocy medycznej. 

Kierowca przewoził 35 migrantów ukrytych w części ładunkowej pojazdu. Wszystkich zatrzymano. Trwają czynności służbowe – przekazała przed godz. 18 Nadodrzańska straż graniczna.

Na czas działań służb zamknięto wjazd na parking. Na miejsce podstawiono również autobus służący do transportu osób zatrzymanych.

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Straż graniczna prowadzi dalsze czynności

Po zatrzymaniu migrantów straż graniczna prowadzi czynności związane z ustaleniem ich tożsamości i sytuacji prawnej. W takich przypadkach wobec cudzoziemców mogą być wszczynane postępowania administracyjne dotyczące przekazania ich do kraju odpowiedzialnego za rozpatrzenie ich wniosku o ochronę międzynarodową.

Do czasu zakończenia postępowania pełnoletni cudzoziemcy mogą trafić do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. W przypadku osób małoletnich stosowane są odrębne procedury, z uwzględnieniem ich sytuacji i potrzeb opiekuńczych.

Na razie służby nie przekazały szczegółowych informacji dotyczących narodowości zatrzymanych osób ani okoliczności, w jakich znalazły się one w ciężarówce.


Źródło: RMF24
Tagi: Poznań
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