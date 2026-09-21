Nowe, wyjątkowe połącznie lotnicze z Poznania. Jednym lotem do trzech miast i kultur

RMF24

W poniedziałek z poznańskiego lotniska Ławica wystartował pierwszy samolot Wizz Air na trasie do EuroAirport Bazylea-Miluza-Fryburg. Nowe połączenie umożliwia szybkie dotarcie do regionu, gdzie spotykają się trzy kultury, języki i gospodarki.

Linie lotnicze Wizz Air zainaugurowały dzisiaj loty pomiędzy Portem Lotniczym Poznań-Ławica, a lotniskiem EuroAirport Bazylea-Miluza-Fryburg.

Rejsy na nowej trasie będą realizowane w poniedziałki i piątki, a w wybranych tygodniach sezonu zimowego także w środy.

Dzięki temu pasażerowie z Wielkopolski zyskali wygodne połączenie z jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Europy.

Lotnisko na styku trzech krajów

EuroAirport Bazylea-Miluza-Fryburg to wyjątkowy port lotniczy, zarządzany wspólnie przez dwa państwa i obsługujący trzy miasta położone w trzech różnych krajach.

Choć znajduje się na terytorium Francji, posiada odrębne strefy obsługi pasażerów podróżujących do Francji i Szwajcarii. Dodatkowo, lotnisko ma dogodne połączenia drogowe i kolejowe z niemieckim Fryburgiem.

Jednym lotem do trzech kultur

W informacji prasowej podkreślono wyjątkowość nowego połączenia: „Dla pasażerów oznacza to wyjątkową możliwość dotarcia jednym lotem do regionu trzech kultur, trzech języków i trzech gospodarek, bez konieczności korzystania z lotów przesiadkowych”.

Historyczny rekord na Ławicy

Rok 2025 okazał się rekordowy dla poznańskiego lotniska. Z usług Ławicy skorzystało aż 4 mln 144 tys. 829 pasażerów – to najwyższy wynik w historii portu i o około 15 procent więcej niż w 2024 roku.

Nowe połączenie z Bazyleą, Miluzą i Fryburgiem ma szansę jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie podróżnych.