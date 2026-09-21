Nowe, wyjątkowe połącznie lotnicze z Poznania. Jednym lotem do trzech miast i kultur

Linie lotnicze Wizz Air zainaugurowały dzisiaj loty pomiędzy Portem Lotniczym Poznań-Ławica, a lotniskiem EuroAirport Bazylea-Miluza-Fryburg.
Rejsy na nowej trasie będą realizowane w poniedziałki i piątki, a w wybranych tygodniach sezonu zimowego także w środy.
Dzięki temu pasażerowie z Wielkopolski zyskali wygodne połączenie z jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Europy.
Lotnisko na styku trzech krajów
EuroAirport Bazylea-Miluza-Fryburg to wyjątkowy port lotniczy, zarządzany wspólnie przez dwa państwa i obsługujący trzy miasta położone w trzech różnych krajach.
Choć znajduje się na terytorium Francji, posiada odrębne strefy obsługi pasażerów podróżujących do Francji i Szwajcarii. Dodatkowo, lotnisko ma dogodne połączenia drogowe i kolejowe z niemieckim Fryburgiem.
Jednym lotem do trzech kultur
W informacji prasowej podkreślono wyjątkowość nowego połączenia: „Dla pasażerów oznacza to wyjątkową możliwość dotarcia jednym lotem do regionu trzech kultur, trzech języków i trzech gospodarek, bez konieczności korzystania z lotów przesiadkowych”.
Historyczny rekord na Ławicy
Rok 2025 okazał się rekordowy dla poznańskiego lotniska. Z usług Ławicy skorzystało aż 4 mln 144 tys. 829 pasażerów – to najwyższy wynik w historii portu i o około 15 procent więcej niż w 2024 roku.
Nowe połączenie z Bazyleą, Miluzą i Fryburgiem ma szansę jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie podróżnych.