Nieużywane bramki znikną z A2. "Uporządkowanie infrastruktury”

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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na rozbiórkę nieużywanych miejsc poboru opłat na wielkopolskim odcinku autostrady A2. Wartość kontraktu wynosi niemal 10 mln zł.

Umowa dotyczy zaprojektowania i przeprowadzenia rozbiórki nieużywanej infrastruktury poboru opłat Żdżary, Koło i Dąbie na wielkopolskim odcinku A2. Wybrana firma ma na to rok. Bramki znikną zarówno na samej autostradzie, jak i na jej węzłach.

Likwidacja nieużywanych bramek pozwoli na uporządkowanie infrastruktury drogowej oraz dostosowanie wielkopolskiego odcinka autostrady A2 do warunków po zniesieniu manualnego poboru opłat dla pojazdów lekkich. Poprawi się też czytelność układu drogowego, a infrastruktura zostanie dostosowana do obecnych potrzeb użytkowników trasy - wyjaśniła rzeczniczka prasowa poznańskiego oddziału GDDKiA Alina Cieślak.



Dlaczego bramki przestały być potrzebne?

Punkty poboru opłat we wschodniej części Wielkopolski przestały pracować w grudniu 2021 r. Wtedy na niekoncesjonowanym odcinku A2 pomiędzy Koninem a Strykowem wprowadzono nową metodę poboru opłat w systemie swobodnego ruchu dla aut osobowych i motocykli.

Od lipca 2023 r. – zgodnie z decyzją rządu – zaprzestano pobierania opłat na państwowych odcinkach autostrad.