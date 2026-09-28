Nieprawidłowości w gnieźnieńskim MOPS-ie. Pieniądze trafiały na konta pracowników

RMF24

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie (Wielkopolskie) wykryto poważne nieprawidłowości. Pracownicy mieli bezprawnie zmieniać dane rachunków bankowych, przez co środki przeznaczone na świadczenia trafiały na inne konta. Sprawą zajmuje się już prokuratura.

Dyscyplinarne zwolnienia i zawiadomienie do prokuratury

Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, dyrekcja MOPS-u w Gnieźnie natychmiast zareagowała na sytuację.

W trybie dyscyplinarnym rozwiązano umowy z pracownikiem oraz kierownikiem działu, w którym doszło do nieprawidłowości.

O sprawie powiadomiono także prokuraturę oraz urząd wojewódzki, ponieważ – jak podkreślono – „to środki z puli tej instytucji były przelewane na konta pracowników”.

Jak działał proceder?

Według informacji przekazanych przez dyrekcję MOPS-u, świadczeniobiorcy nie ponieśli strat. Oszuści wykorzystywali dane osób, którym kończyły się uprawnienia do wypłat. Przedłużano je, ale już z wykorzystaniem podmienionych numerów kont bankowych – poinformowano.

Wypłaty, które powinny trafić do uprawnionych osób, były przekierowywane na rachunki pracowników.

Nieprawidłowości dotyczą wypłat z 2023 roku. Szacuje się, że straty mogą wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.