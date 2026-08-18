Nie żyje kobieta. Były partner postrzelił ją w głowę

W sobotę około godz. 15.25 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od przechodnia, który na klatce schodowej budynku przy ul. Wielkiej Rybackiej w Swarzędzu odnalazł nieprzytomną kobietę z raną głowy. Kobieta w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala. Została postrzelona z broni czarnoprochowej.
Funkcjonariusze poszukiwali sprawcy postrzału. Początkowo policja nie podawała żadnych informacji na temat prowadzonych działań, przekazując jedynie, że w Swarzędzu doszło do „zdarzenia o charakterze kryminalnym”.
Funkcjonariusze, głównie Oddziału Prewencji w Poznaniu, prowadzili swoje działania nie tylko na terenie miasta, ale również w trudno dostępnych terenach: na łąkach, w lasach oraz na jeziorze.
W niedzielę wieczorem policjanci zatrzymali na terenie Swarzędza poszukiwanego 51-latka, Remigiusza Z. To były partner kobiety – ujawniła wielkopolska policja. Funkcjonariusze zabezpieczyli też broń podejrzanego.
Remigiusz Z. już w poniedziałek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa byłej partnerki.
Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości – mówił rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak.
Prokuratura wystąpiła do sądu o aresztowanie go na trzy miesiące.
Po śmierci kobiety, która nastąpiła we wtorek, zarzut najpewniej zostanie zmieniony.