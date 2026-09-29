„Neosędzia” powodem uchylenia wyroku ws. skatowania strusia Zenka

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Wyrok siedmiu lat więzienia dla Łukasza S. za skatowanie strusia Zenka i inne przestępstwa został uchylony przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu, ponieważ w poprzednim przewodzie orzekał tzw. neosędzia – informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Sprawa została skierowana do ponownego rozpoznania.

Struś Zenek brutalnie skatowany. Surowa kara dla sprawcy

Udomowiony struś Zenek mieszkał w gospodarstwie agroturystycznym w podpoznańskim Bolechówku. W styczniu 2025 roku zwierzę zostało skatowane kijem, było bite, kopane i szarpane. Nie udało się go uratować.

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Poznański sąd za zabicie zwierzęcia i działanie ze szczególnym okrucieństwem w marcu 2026 r. orzekł wobec Łukasza S. karę czterech lat więzienia i 15-letni zakaz posiadania zwierząt. Ponadto mężczyzna miał wpłacić 5 tys. zł na schronisko dla zwierząt w Poznaniu i 20 tys. zł pokrzywdzonemu właścicielowi ptaka.

Akt oskarżenia dotyczył jednak 21 przestępstw. Mężczyzna został skazany także za przestępstwa narkotykowe, niszczenie mienia i groźby karalne. Łącznie, decyzją sądu, mężczyzna miał spędzić w więzieniu siedem lat.

Wyrok został uchylony. Powodem tzw. neosędzia

Poznański sąd apelacyjny uchylił jednak ten wyrok wobec Łukasza S. i skierował sprawę do ponownego rozpoznania, ponieważ w poprzednim przewodzie orzekał tzw. neosędzia.