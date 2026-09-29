„Neosędzia” powodem uchylenia wyroku ws. skatowania strusia Zenka

Struś Zenek brutalnie skatowany. Surowa kara dla sprawcy
Udomowiony struś Zenek mieszkał w gospodarstwie agroturystycznym w podpoznańskim Bolechówku. W styczniu 2025 roku zwierzę zostało skatowane kijem, było bite, kopane i szarpane. Nie udało się go uratować.
Poznański sąd za zabicie zwierzęcia i działanie ze szczególnym okrucieństwem w marcu 2026 r. orzekł wobec Łukasza S. karę czterech lat więzienia i 15-letni zakaz posiadania zwierząt. Ponadto mężczyzna miał wpłacić 5 tys. zł na schronisko dla zwierząt w Poznaniu i 20 tys. zł pokrzywdzonemu właścicielowi ptaka.
Akt oskarżenia dotyczył jednak 21 przestępstw. Mężczyzna został skazany także za przestępstwa narkotykowe, niszczenie mienia i groźby karalne. Łącznie, decyzją sądu, mężczyzna miał spędzić w więzieniu siedem lat.
Wyrok został uchylony. Powodem tzw. neosędzia
Poznański sąd apelacyjny uchylił jednak ten wyrok wobec Łukasza S. i skierował sprawę do ponownego rozpoznania, ponieważ w poprzednim przewodzie orzekał tzw. neosędzia.