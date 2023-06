W Poznaniu trwa wiec lidera PO Donalda Tuska. Spotkanie odbywa się na poznańskim placu Wolności, czyli w miejscu symbolicznym dla mieszkańców, gdzie w ostatnich latach odbywały się najliczniejsze demonstracje m.in. w obronie praw kobiet.

Na placu Wolności trwa wiec Donalda Tuska / Beniamin Piłat / RMF FM

Po zorganizowanym w Warszawie 4 czerwca marszu opozycji, który był protestem przeciw obecnym rządom, Donald Tusk wezwał mieszkańców Poznania i Wielkopolski na kolejny marsz - wiec, który tym razem zaplanowany na dziś, na placu Wolności, w samym centrum Poznania.



Plac Wolności w Poznaniu to symboliczne miejsce dla mieszkańców. Związane jest nie tylko z wydarzeniami historycznymi, jak powstanie wielkopolskie, ale także z ostatnimi wydarzeniami społeczno-politycznymi. To tu właśnie odbywały się najliczniejsze w ostatnich latach demonstracje m.in. w obronie niezależności wymiaru sprawiedliwości, czy przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej i w obronie praw kobiet.



Wiec rozpoczął się późnym popołudniem. Na placu Wolności Tuska przywitał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który podziękował mu także za obecność w stolicy Wielkopolski. Ci którzy się Pana boją mówią, że ma pan wilcze oczy, i od ośmiu lat organizują obławę (...), ale pan się nie poddaje. Jesteśmy z panem i będziemy pana wspierać. A ten marsz (4 czerwca) pokazał, że mamy charyzmatycznego przywódcę, że wygramy te wybory razem - powiedział Jaśkowiak i dodał, że "damy łomot i wygramy przez nokaut".



Lider PO do zebranych przemawia ze sceny, którą zlokalizowano na środku placu. Na metalowych płotach, zabezpieczających remontowany obecnie w Poznaniu teren wokół placu - zawieszono biało-czerwone plandeki.

Osoby, które biorą udział w spotkaniu mają ze sobą flagi narodowe, UE i flagi tęczowe. Uczestnicy trzymają w rękach także transparenty z napisami m.in.: "Jeszcze będzie normalnie", "Mamy dość", "Żądamy wymiany dobrej zmiany".

Bez liderów grup opozycyjnych

W wiecu Tuska nie biorą udziału liderzy pozostałych, głównych ugrupowań opozycyjnych. Jak tłumaczył w tym tygodniu poseł PSL Marek Sawicki, w piątek odbywa się posiedzenie Sejmu i posłowie jego ugrupowania są w Sejmie. Natomiast czy miejscowi będą (...) nikomu nie nakazujemy i nikomu nie zakazujemy maszerować w wolnej Polsce, w którą stronę chce - powiedział poseł ludowców. Z kolei poseł Polski 2050 Michał Gramatyka powiedział, że na tym marszu na pewno pojawią się działacze Polski 2050. Dopytywany, czy pojawi się na nim lider ugrupowania Szymon Hołownia, Gramatyka powiedział: Nie, nie sądzę, ma inne plany na ten piątek.



Organizatorzy spodziewają się na piątkowym spotkaniu wysokiej frekwencji. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu poinformował o wzmocnieniu transportu miejskiego w godzinach wieczornych, "w związku z odbywającą się w centrum miasta imprezą masową". W piątek wieczorem przez centrum miasta przejdzie także procesja ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa pod przewodnictwem metropolity poznańskiego abp Stanisława Gądeckiego. Procesja wyruszy po z kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na Jeżycach, a zakończy na placu Adama Mickiewicza, gdzie odbędzie się nabożeństwo.



Na konferencji prasowej zorganizowanej kilka dni po marszu, który odbył się 4 czerwca, szef PO podziękował wszystkim, którzy wzięli w nim udział. Według szefa PO, to wydarzenie, oprócz wysokiej frekwencji, przyniosło również "pewien przełom w myśleniu" i pojawienie się pozytywnych emocji. W Polsce bardzo wielu ludzi uwierzyło w to, że możliwa jest pozytywna zmiana i że nie jesteśmy skazani na kolejną kadencję tych, którzy doprowadzają tak wielu polskich obywateli o obywatelek czasem do skrajnej rozpaczy - ocenił.



Tusk zaznaczył, że PO nie zatrzymuje się, tylko "jedzie dalej". Poprosił również o mocne wsparcie podczas kolejnych wydarzeń na ulicach polskich miast. Po piątkowym wiecu w Poznaniu, kolejne spotkania Donalda Tuska i parlamentarzystów KO planowane są na początku przyszłego tygodnia w województwie dolnośląskim.