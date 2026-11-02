Motocyklista potrącił dziecko. Dramat w Jankowie pod Kaliszem

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Motocyklista potrącił 12-letnie dziecko. Do wypadku doszło w poniedziałek około godz. 17 w miejscowości Janków w Wielkopolsce. Do szpitala zostały zabrane dwie poszkodowane osoby.

Do wypadku doszło w poniedziałek ok. godz. 17 miejscowości Janków w powiecie kaliskim. Jak potwierdził PAP oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, dziecko zostało potrącone przez motocyklistę.

W wypadku poszkodowane zostały dwie osoby; zostały zabrane do szpitala – powiedział dyżurny policji.

Na miejsce zadysponowano m.in. śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejscu wciąż trwają działania służb.

Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu kom. Anna Jaworska-Wojnicz przekazała, że potrącone dziecko ma 12 lat. Policja ustala szczegółowe okoliczności i przebieg zdarzenia.

Lokalny serwis Ostrow24.tv podał, że z pierwszych informacji wynika, że chłopiec doznał złamania kości udowej, po udzieleniu niezbędnej pomocy został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.