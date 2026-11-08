Mieszkanka Chodzieży jedną z ofiar ataku w Krakowie. „Osierociła czwórkę dzieci”

RMF24

„W zamachu w Krakowie zginęła Chodzieżanka Izabela. Osierociła czwórkę dzieci” - napisał w mediach społecznościowych burmistrz Chodzieży. Mieszkanka tego miasta była jedną z sześciu ofiar śmiertelnych sobotniej strzelaniny w centrum Krakowa.

Do strzelaniny w Krakowie doszło w sobotę około godz. 15. Zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na płytę krakowskiego Rynku Głównego i otworzył ogień do przypadkowych osób. W ataku rannych zostało kilkanaście osób, a sześć zginęło. Jedną z ofiar śmiertelnych – co potwierdził w niedzielę burmistrz Chodzieży Jacek Gursz - była mieszkanka Wielkopolski. Kobieta miała 53 lata. Była malarką, która przyjechała do Krakowa na swoją wystawę. Osierociła czwórkę dzieci.

„Są tragedie, wobec których brakuje słów. Są wiadomości, w które trudno uwierzyć. I jest ból, na który nie ma odpowiednich słów pocieszenia… Tragedia, która wydarzyła się w Krakowie, poruszyła nas wszystkich. Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Izabeli, która zginęła w tak dramatycznych okolicznościach” – podkreślił we wpisie w portalu społecznościowym burmistrz Chodzieży Jacek Gursz.

Dodał, że „dziś myślami jesteśmy z Jej Rodziną, Bliskimi i Przyjaciółmi. Z tymi, dla których ta strata jest osobistym, niewyobrażalnym bólem. Wiemy, że żadne słowa nie są w stanie wypełnić pustki, jaka po Niej pozostanie”.

„Izabela była częścią naszej chodzieskiej społeczności. Miała swoje miejsca, znajomych, codzienne sprawy, plany i marzenia. Była obecna w życiu innych ludzi – i właśnie dlatego Jej odejście tak mocno dotyka również nas, mieszkańców Chodzieży. W takich chwilach szczególnie mocno uświadamiamy sobie, jak kruche jest życie i jak wiele znaczą bliskość, obecność drugiego człowieka i zwyczajna życzliwość. Dajmy sobie nawzajem przestrzeń na smutek, na rozmowę, na milczenie. Bądźmy uważni na tych, których ta tragedia dotknęła szczególnie mocno. Niech nikt nie czuje się w tym trudnym czasie sam. Rodzinie, bliskim i wszystkim, którzy Ją kochali, składam wyrazy najgłębszego współczucia” – dodał burmistrz.

Sześć ofiar śmiertelnych sobotniego ataku w centrum Krakowa

Przypomnijmy, że sprawca został zatrzymany po wymianie ognia z policją w rejonie skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej. Według ustaleń policji, jest obywatelem Polski i mieszkańcem Ostrowca Świętokrzyskiego. Miał pozwolenie na broń i nie był wcześniej karany ani notowany. W jego samochodzie funkcjonariusze znaleźli liczne egzemplarze broni i amunicję.

W wyniku sobotniego ataku zginęli: 61-letnia obywatelka Polski, 47-letnia obywatelka Polski, 53-letnia obywatelka Polski, 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii, 51-letnia obywatelka Austrii, a także około 50-letni mężczyzna, obywatel Polski.