Masowe zwolnienia w Poznaniu. Nawet 500 osób może stracić pracę

RMF24

Nawet 500 pracowników IT poznańskiego oddziału koncernu farmaceutycznego GSK może stracić pracę. Firma ogłosiła trzyletni program restrukturyzacyjny, który zakłada przeniesienie części usług do Indii. Przedstawiciele związków zawodowych zapowiadają negocjacje w sprawie warunków odejść, a zarząd GSK zapewnia o wsparciu dla zwalnianych osób.

Poznański oddział koncernu farmaceutycznego GSK stoi przed poważnymi zmianami. Według informacji przekazanych przez serwis epoznan.pl, nawet ponad 500 pracowników działu IT może wkrótce pożegnać się z pracą. Powodem jest decyzja zarządu o przeniesieniu części działalności do Indii, w ramach trzyletniego programu restrukturyzacyjnego.

Informacje o planowanych zwolnieniach potwierdził przewodniczący OM NSZZ Solidarność w GSK, Hieronim Marut. Niebawem przystąpimy do rozmów z pracodawcą, aby wynegocjować jak najlepsze warunki odejść dla pracowników – zapowiedział przedstawiciel strony związkowej.

Zarząd GSK tłumaczy decyzję

Krzysztof Kępiński z zarządu GSK Polska przekazał, że firma planuje konsolidację części usług wsparcia poza Polską. Zdajemy sobie sprawę, że jest to trudna wiadomość dla naszych pracowników w Polsce. Naszym priorytetem jest obecnie zapewnienie wszystkim pracownikom niezbędnego wsparcia oraz współpraca ze związkami zawodowymi w czasie przechodzenia przez te zmiany – zapewnił.

Jak podkreślił przedstawiciel spółki, w lipcu przedstawiono trzyletni program mający na celu uproszczenie działalności GSK oraz skoncentrowanie zasobów. Program będzie wspierać wzrost firmy, przyniesie wymierne korzyści pacjentom oraz pomoże nam zrealizować cel osiągnięcia sprzedaży przekraczającej 40 mld funtów do 2031 roku – dodał.

Mimo planowanych zwolnień, Polska pozostaje istotnym krajem dla koncernu. Przedstawiciel firmy zapewnił, że Poznań będzie lokalizacją jednego z dwóch wielofunkcyjnych Globalnych Centrów Kompetencji GSK.