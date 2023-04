Policjanci i prokurator cały czas pracują na miejscu zbrodni w wielkopolskiej Chodzieży. Wczoraj wieczorem w domu jednorodzinnym odkryto ciała pięcioosobowej rodziny - w tym niemowlęcia. Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM, cztery dorosłe ofiary znaleziono z ranami ciętymi szyi.

Miejsce zbrodni / Beniamin Piłat / RMF FM

Policja została zawiadomiona o znalezieniu dwóch ciał w poniedziałek wieczorem. Odnalazł je krewny, który nie mógł się skontaktować z bliskimi i przyjechał do miejsca ich zamieszkania. Wezwani przez niego funkcjonariusze odkryli w domu kolejne trzy ciała, w tym kilkumiesięcznego dziecka.

Według naszych nieoficjalnych informacji na parterze domu były ciała 38-letniej kobiety i 41-letniego mężczyzny. Oboje mieli mieć zaklejone usta oraz związane nogi. Śledczy trafili też na ciało czteromiesięcznego niemowlęcia.

Policja na miejscu zbrodni / Beniamin Piłat / RMF FM

Na piętrze budynku policjanci znaleźli kolejne dwa ciała 73-latka i 72-letniej kobiety, również z ranami ciętymi szyi. Trwa wyjaśnianie okoliczności ich śmierci.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Beniamin Piłat, który jest na miejscu zbrodni, przed godz. 8 sprzed domu odjechały samochody z ciałami pięciu ofiar. Miejsce to opuściła też część samochodów, używanych przez policyjnych techników.

Miejsce, w którym doszło do zbrodni, to osiedle domów jedno- i wielorodzinnych, położone naprzeciwko jeziora. Dom, w którym doszło do makabrycznego odkrycia, to piętrowy, prostopadłościenny budynek położony tuż obok skrzyżowania i kapliczki. Dojazd w jego pobliże jest zablokowany przez policyjny radiowóz.