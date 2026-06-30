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Kontrowersje w sieci wywołało zdjęcie z rocznicowych uroczystości w Poznaniu opublikowane przez wiceszefową resortu obrony Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką. Fotografia została wyretuszowana w rzucający się w oczy sposób, co wzbudziło pytania o cel takiego zabiegu. Po pytaniach internautów głos zabrało Ministerstwo Obrony Narodowej, które przyznało się do użycia narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

W weekend w Poznaniu odbyły się uroczystości z okazji 70. rocznicy krwawo stłumionych przez komunistyczne władze protestów z czerwca 1956 roku. Wśród biorących w nich udział polityków była wiceszefowa MON - Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Dla mnie, dziewczynki z poznańskich Jeżyc, Czerwiec '56 to nie tylko historia – to moje DNA. Odwaga, niezależność i lekcja przedsiębiorczości z zakładów Cegielskiego kształtowały mój charakter. Dziś dbamy o to, by przemysłowe serce Poznania biło dalej, w duchu wartości, o które walczyli nasi bohaterowie -

wpis o takiej treści opublikowała na portalu X Sobkowiak-Czarnecka.

Choć na pierwszy rzut oka zdjęcie nie różni się od oficjalnych fotografii wykonywanych w takich okolicznościach, internauci szybko wychwycili, że kilka jego elementów wygląda co najmniej dziwnie. Uwagę zwrócił zwłaszcza zamazany napis na koszulce mężczyzny z tłumu stojącego za Sobkowiak-Czarnecką oraz osobliwe, niestandardowe elementy na mundurze żołnierza stojącego obok niej.

„Szacunek za udział w uroczystościach, ale z jakiego powodu przerobiła Pani zdjęcie (załączam oryginał) w AI żeby usunąć napis „Narodowcy RP” na koszulce mężczyzny, który stoi za Panią?” - pytał Sobkowiak-Czarnecką Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

By przeciąć spekulacje, głos w sprawie zabrał resort obrony.

Wczoraj przekazaliśmy Pani Minister Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej zdjęcie z uroczystości w Poznaniu. W celu poprawy jego jakości wykorzystaliśmy narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Niestety, w trakcie tego procesu doszło do niezamierzonej modyfikacji elementów fotografii, w wyniku czego powstała wersja odbiegająca od oryginału -

czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Karolinę Wasilewską z departamentu komunikacji i promocji MON. Jak przekonywała, chodziło tylko o poprawę technicznej jakości zdjęcia.

Do komunikatu MON dołączył oryginalną fotografię z uroczystości.

„Sprawa wyjaśniona. A Pana ze zdjęcia zapraszam na kawę w MON i do zobaczenia na kolejnych uroczystościach” - napisała Sobkowiak-Czarnecka, podając dalej komunikat swojego resortu.

