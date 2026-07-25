Krystaliczna woda i podwodne łąki. Oto najczystsze jezioro w Polsce

RMF24

Jezioro Powidzkie w Wielkopolsce od lat uznawane jest za najczystszy akwen w Polsce. Przejrzystość wody sięgająca nawet 10 metrów przyciąga miłośników nurkowania i wypoczynku na łonie natury z całego kraju. Co sprawia, że to właśnie ten zbiornik zdobywa najwyższe noty w rankingach czystości?

Położone w powiecie słupeckim Jezioro Powidzkie to prawdziwa perła Pojezierza Gnieźnieńskiego. Zajmuje powierzchnię przekraczającą 1000 hektarów i osiąga maksymalną głębokość 46 metrów, co czyni je największym i najgłębszym zbiornikiem regionu. Jednak to nie rozmiary, a krystalicznie czysta woda sprawia, że od lat cieszy się opinią najczystszego jeziora w Polsce.

Według badań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przejrzystość wody w Jeziorze Powidzkim sięga nawet 10 metrów. To wynik, którym nie może pochwalić się żaden inny polski akwen. Takie warunki przyciągają nie tylko amatorów kąpieli i sportów wodnych, ale także nurków z całego kraju, którzy mogą tu podziwiać podwodne krajobrazy niczym w egzotycznych miejscach.

Jak Jezioro Powidzkie odzyskało czystość?

Jeszcze kilkanaście lat temu sytuacja Jeziora Powidzkiego nie była tak optymistyczna. W 2004 roku wody zbiornika zaliczano do II klasy czystości, a sam akwen uznawano za podatny na degradację. Przełom nastąpił dzięki połączeniu naturalnych uwarunkowań i konsekwentnych działań ochronnych.

Kluczowe znaczenie miały tu:

Naturalne warunki – duża głębokość i niewielka zlewnia ograniczają dopływ zanieczyszczeń z okolicznych terenów.

– duża głębokość i niewielka zlewnia ograniczają dopływ zanieczyszczeń z okolicznych terenów. Brak zakwitów glonów – jezioro nie doświadcza masowego rozwoju roślinności wodnej, która mogłaby pogorszyć jakość wody.

– jezioro nie doświadcza masowego rozwoju roślinności wodnej, która mogłaby pogorszyć jakość wody. Ochrona przyrody – objęcie jeziora i jego otoczenia Powidzkim Parkiem Krajobrazowym pozwoliło ograniczyć zabudowę i uregulować ruch turystyczny.

– objęcie jeziora i jego otoczenia Powidzkim Parkiem Krajobrazowym pozwoliło ograniczyć zabudowę i uregulować ruch turystyczny. Ochrona brzegów – działania mające na celu zabezpieczenie strefy przybrzeżnej ograniczyły dopływ ścieków i nawozów.

Dzięki tym zabiegom już w 2015 roku Jezioro Powidzkie uzyskało status wód I klasy czystości, stając się wzorem dla innych polskich akwenów.

Raj dla miłośników natury i nurków

Jezioro Powidzkie to nie tylko czysta woda, ale także wyjątkowe siedlisko dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Podwodne łąki ramienic, rozległe szuwary i roślinność bagienna tworzą idealne warunki dla ptactwa wodno-błotnego. W okolicach jeziora można spotkać żurawie, czaple, łabędzie nieme, kormorany, a zimą liczne stada kaczek i łysek. Krystaliczne wody przyciągają również bobry i wydry – zwierzęta, które pojawiają się wyłącznie w najczystszych zbiornikach.

Jezioro objęte jest strefą ciszy, co oznacza zakaz używania silników spalinowych. Dzięki temu ograniczono hałas i zanieczyszczenia, a naturalna cisza i spokój sprzyjają zarówno odpoczynkowi, jak i rozwojowi lokalnej fauny.

Zagrożenia dla Jeziora Powidzkiego

Mimo swoich wyjątkowych walorów, Jezioro Powidzkie nie jest wolne od problemów. W ostatnich latach poziom wody systematycznie się obniża – w niektórych miejscach linia brzegowa cofnęła się nawet o 5 metrów. Przyczyną są zarówno zmiany klimatyczne, jak i działalność okolicznych kopalni węgla brunatnego, które wpływają na gospodarkę wodną regionu.

W odpowiedzi na te zagrożenia samorządy i instytucje państwowe wdrażają projekty hydrologiczne, mające na celu stabilizację poziomu wody w jeziorze. Planowane są między innymi modernizacja zastawki odpływowej, przebudowa Kanału Ślesińskiego oraz stworzenie nowego układu hydrologicznego, który pozwoli zasilać jezioro wodami z Warty. Dzięki tym działaniom możliwe będzie dalsze korzystanie z unijnych środków na ochronę tego unikatowego akwenu.