Krystaliczna woda i podwodne łąki. Oto najczystsze jezioro w Polsce

Położone w powiecie słupeckim Jezioro Powidzkie to prawdziwa perła Pojezierza Gnieźnieńskiego. Zajmuje powierzchnię przekraczającą 1000 hektarów i osiąga maksymalną głębokość 46 metrów, co czyni je największym i najgłębszym zbiornikiem regionu. Jednak to nie rozmiary, a krystalicznie czysta woda sprawia, że od lat cieszy się opinią najczystszego jeziora w Polsce.
Według badań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przejrzystość wody w Jeziorze Powidzkim sięga nawet 10 metrów. To wynik, którym nie może pochwalić się żaden inny polski akwen. Takie warunki przyciągają nie tylko amatorów kąpieli i sportów wodnych, ale także nurków z całego kraju, którzy mogą tu podziwiać podwodne krajobrazy niczym w egzotycznych miejscach.
Jak Jezioro Powidzkie odzyskało czystość?
Jeszcze kilkanaście lat temu sytuacja Jeziora Powidzkiego nie była tak optymistyczna. W 2004 roku wody zbiornika zaliczano do II klasy czystości, a sam akwen uznawano za podatny na degradację. Przełom nastąpił dzięki połączeniu naturalnych uwarunkowań i konsekwentnych działań ochronnych.
Kluczowe znaczenie miały tu:
- Naturalne warunki – duża głębokość i niewielka zlewnia ograniczają dopływ zanieczyszczeń z okolicznych terenów.
- Brak zakwitów glonów – jezioro nie doświadcza masowego rozwoju roślinności wodnej, która mogłaby pogorszyć jakość wody.
- Ochrona przyrody – objęcie jeziora i jego otoczenia Powidzkim Parkiem Krajobrazowym pozwoliło ograniczyć zabudowę i uregulować ruch turystyczny.
- Ochrona brzegów – działania mające na celu zabezpieczenie strefy przybrzeżnej ograniczyły dopływ ścieków i nawozów.
Dzięki tym zabiegom już w 2015 roku Jezioro Powidzkie uzyskało status wód I klasy czystości, stając się wzorem dla innych polskich akwenów.
Raj dla miłośników natury i nurków
Jezioro Powidzkie to nie tylko czysta woda, ale także wyjątkowe siedlisko dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Podwodne łąki ramienic, rozległe szuwary i roślinność bagienna tworzą idealne warunki dla ptactwa wodno-błotnego. W okolicach jeziora można spotkać żurawie, czaple, łabędzie nieme, kormorany, a zimą liczne stada kaczek i łysek. Krystaliczne wody przyciągają również bobry i wydry – zwierzęta, które pojawiają się wyłącznie w najczystszych zbiornikach.
Jezioro objęte jest strefą ciszy, co oznacza zakaz używania silników spalinowych. Dzięki temu ograniczono hałas i zanieczyszczenia, a naturalna cisza i spokój sprzyjają zarówno odpoczynkowi, jak i rozwojowi lokalnej fauny.
Zagrożenia dla Jeziora Powidzkiego
Mimo swoich wyjątkowych walorów, Jezioro Powidzkie nie jest wolne od problemów. W ostatnich latach poziom wody systematycznie się obniża – w niektórych miejscach linia brzegowa cofnęła się nawet o 5 metrów. Przyczyną są zarówno zmiany klimatyczne, jak i działalność okolicznych kopalni węgla brunatnego, które wpływają na gospodarkę wodną regionu.
W odpowiedzi na te zagrożenia samorządy i instytucje państwowe wdrażają projekty hydrologiczne, mające na celu stabilizację poziomu wody w jeziorze. Planowane są między innymi modernizacja zastawki odpływowej, przebudowa Kanału Ślesińskiego oraz stworzenie nowego układu hydrologicznego, który pozwoli zasilać jezioro wodami z Warty. Dzięki tym działaniom możliwe będzie dalsze korzystanie z unijnych środków na ochronę tego unikatowego akwenu.