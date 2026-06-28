W Kopydłowie Nowym koło Konina ( Wielkopolskie) doszło do wybuchu w budynku gospodarczym przerobionym na mieszkanie. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich została wydobyta na zewnątrz z poważnymi poparzeniami i znajduje się pod opieką ratowników. Druga osoba wciąż przebywa pod gruzami.
W Kopydłowie Nowym koło Konina doszło do wybuchu w budynku gospodarczym przerobionym na mieszkanie, w wyniku czego poszkodowane zostały dwie osoby.
Jedna osoba z poważnymi poparzeniami została wydobyta i jest pod opieką ratowników, druga wciąż znajduje się pod gruzami.
Trwa akcja ratunkowa z udziałem specjalistycznych grup z Poznania i Łodzi.
Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym koło Konina w Wielkopolsce.
Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, to budynek gospodarczy przerobiony na mieszkanie.
Poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich z poparzeniami ciała przebywa na zewnątrz i jest pod opieką ratowników.
Pod gruzami jest jeszcze jedna osoba, z którą strażacy mają kontakt. Trwa akcja ratunkowa.
Na miejsce udają się specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze z Poznania i Łodzi.
Strażacy zabezpieczają teren i gruzowisko. Przyczyny wybuchu będą wyjaśniane przez policję.