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Wybuch w budynku w Wielkopolsce. Jedna osoba pod gruzami, trwa akcja służb

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 czerwca (10:46) Aktualizacja: Dzisiaj, 28 czerwca (11:41)

W Kopydłowie Nowym koło Konina ( Wielkopolskie) doszło do wybuchu w budynku gospodarczym przerobionym na mieszkanie. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich została wydobyta na zewnątrz z poważnymi poparzeniami i znajduje się pod opieką ratowników. Druga osoba wciąż przebywa pod gruzami.

Wybuch w budynku w Wielkopolsce. Jedna osoba pod gruzami, trwa akcja służb
czerwony wóz strażacki na wiejskiej drodze_crop_966x643 /Shutterstock
  • W Kopydłowie Nowym koło Konina doszło do wybuchu w budynku gospodarczym przerobionym na mieszkanie, w wyniku czego poszkodowane zostały dwie osoby.
  • Jedna osoba z poważnymi poparzeniami została wydobyta i jest pod opieką ratowników, druga wciąż znajduje się pod gruzami.
  • Trwa akcja ratunkowa z udziałem specjalistycznych grup z Poznania i Łodzi.

Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym koło Konina w Wielkopolsce. 

Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, to budynek gospodarczy przerobiony na mieszkanie. 

Poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich z poparzeniami ciała przebywa na zewnątrz i jest pod opieką ratowników. 

Pod gruzami jest jeszcze jedna osoba, z którą strażacy mają kontakt. Trwa akcja ratunkowa.

Na miejsce udają się specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze z Poznania i Łodzi. 

Strażacy zabezpieczają teren i gruzowisko. Przyczyny wybuchu będą wyjaśniane przez policję.

Źródło: RMF FM

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