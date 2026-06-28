RMF24

W Kopydłowie Nowym koło Konina ( Wielkopolskie) doszło do wybuchu w budynku gospodarczym przerobionym na mieszkanie. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich została wydobyta na zewnątrz z poważnymi poparzeniami i znajduje się pod opieką ratowników. Druga osoba wciąż przebywa pod gruzami.

Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym koło Konina w Wielkopolsce.

Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, to budynek gospodarczy przerobiony na mieszkanie.

Poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich z poparzeniami ciała przebywa na zewnątrz i jest pod opieką ratowników.

Pod gruzami jest jeszcze jedna osoba, z którą strażacy mają kontakt. Trwa akcja ratunkowa.

Na miejsce udają się specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze z Poznania i Łodzi.

Strażacy zabezpieczają teren i gruzowisko. Przyczyny wybuchu będą wyjaśniane przez policję.