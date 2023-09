Do kolizji z udziałem rowerzysty, który wtargnął na przejście do pieszych, doszło w miejscowości Lutogniew koło Krotoszyna. Samochodem kierowała minister zdrowia Katarzyna Sójka – informacje potwierdził rzecznik wielkopolskiej policji.

Rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak powiedział, że do zdarzenia doszło po godzinie 13:00 w miejscowości Lutogniew koło Krotoszyna. Minister podróżowała prywatnym samochodem.

Borowiak wskazał, że ze wstępnych ustaleń wynika, że "rowerzysta jechał ścieżką rowerową i w obrębie skrzyżowania zjechał z tej ścieżki na przejście dla pieszych i na tym przejściu dla pieszych doszło do potrącenia".



Nikomu nic się nie stało na szczęście. Rowerzysta ma tylko jakieś zadrapania, potłuczenia. Profilaktycznie został zabrany do szpitala - dodał.



Borowiak zaznaczył, że "policjanci na miejscu dokonali oględzin, sporządzili notatki i teraz postępowanie będzie kontynuowane pod kątem raczej wykroczenia, czyli kolizji, dlatego, że ten rowerzysta nie ma poważniejszych obrażeń. Poza tym, jak już wspominałem, to on zjechał na przejście dla pieszych, czego zrobić nie powinien".



Rzecznik prasowy pytany, czy na miejscu zostało przeprowadzone badanie trzeźwości kierowcy, i czy pani minister była trzeźwa powiedział, "to jest standardowe badanie, nie mamy żadnych uwag do tej kwestii".