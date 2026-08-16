Kobieta postrzelona na klatce schodowej. Trwa policyjna obława

RMF24

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w sobotnie popołudnie w Swarzędzu pod Poznaniem. Kobieta została postrzelona na klatce schodowej jednego z budynków przy ulicy Wielkiej Rybackiej. Ofiara w ciężkim stanie trafiła do szpitala, a policja prowadzi szeroko zakrojone poszukiwania sprawcy.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 15.25. Jak poinformował sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji, zgłoszenie wpłynęło od przechodnia, który natknął się na nieprzytomną kobietę z raną głowy na klatce schodowej budynku przy ul. Wielkiej Rybackiej w Swarzędzu.

Poszkodowana w stanie zagrażającym życiu natychmiast trafiła do szpitala. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że obrażenia powstały w wyniku postrzału, prawdopodobnie sprawca użył do tego broni czarnoprochowej – przekazał policjant.

Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo ciężki.

Policja poszukuje sprawcy.

Działania prowadzone są na lądzie, wodzie i z powietrza, przy użyciu dronów oraz psów tropiących. Równocześnie śledczy i technicy kryminalistyki zabezpieczają ślady oraz wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia – informuje sierżant Wiśniowski.

Funkcjonariusze znają już tożsamość poszukiwanego mężczyzny. Według nieoficjalnych informacji przekazanych przez Radio Poznań, sprawcą może być były partner ofiary, z którym kobieta rozstała się kilka miesięcy temu.



