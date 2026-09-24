Kierowca miał wypchnąć pasażera z autobusu. MPK wydało oświadczenie

RMF24

Do niecodziennej sytuacji doszło w autobusie poznańskiego MPK. Kierowca linii 322 wdał się w szarpaninę z pasażerem, który podróżował z rowerem, i „wypchnął go z pojazdu”. MPK Poznań po analizie monitoringu wydało oświadczenie, w którym zapowiedziało wyciągnięcie konsekwencji wobec pracownika.

Kierowca miał szarpać się z pasażerami

Do zdarzenia doszło 16 września w autobusie linii 322 w Poznaniu. Sprawę opisał lokalny serwis epoznan.pl. Z relacji jednej z pasażerek wynika, że kierowca zwrócił uwagę mężczyźnie, który w trakcie jazdy siedział na rowerze. Następnie podszedł do pasażera, w wulgarny sposób nakazał mu opuszczenie autobusu i „wypchnął z pojazdu”.

Na tym sytuacja jednak się nie skończyła. Kierowca - według relacji kobiety - kierował wulgaryzmy również do innych osób.

Podróżni, obawiając się o swoje bezpieczeństwo, wysiedli na najbliższym przystanku w rejonie Galerii Pestka. Pasażerka skontaktowała się z numerem alarmowym i poinformowała dyżurnego o zachowaniu kierowcy i jego silnym wzburzeniu. Złożyła także zawiadomienie na komisariacie.

MPK komentuje: Nie ma przyzwolenia na takie zachowanie

Sprawę skomentowało MPK Poznań. Rzeczniczka przedsiębiorstwa Agnieszka Smogulecka podkreśliła, że kierowcę podczas kontaktu z pasażerami i innymi uczestnikami ruchu obowiązują określone standardy zachowania.

„W kontaktach z pasażerami i innymi uczestnikami ruchu kierowca MPK Poznań zobowiązany jest zachowywać się grzecznie, kulturalnie i z godnością” - przekazała rzeczniczka.

Jak zaznaczyła, kierowca może egzekwować swoje uprawnienia wobec pasażerów, ale powinien robić to „w sposób stanowczy, ale opanowany i zgodny z etyką zawodową”.

MPK poinformowało, że przeanalizowało m.in. zapisy monitoringu z autobusu i stwierdza jednoznacznie, że „nie ma przyzwolenia na takie zachowanie kierowcy autobusu”.