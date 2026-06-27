RMF24

24-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego nie żyje. Do tragedii doszło dziś nad zalewem w Jutrosinie w powiecie rawickim w Wielkopolsce. Młody mężczyzna zasłabł. Mimo że jeszcze przed przybyciem służb resuscytację krążeniowo-oddechową prowadzili świadkowie zdarzenia, nie udało się go uratować.

Tragedia w Wielkopolsce

Dziś o godzinie 16:35 służby otrzymały zgłoszenie o zasłabnięciu mężczyzny nad zalewem w Jutrosinie w województwie wielkopolskim. Na miejsce od razu zostały wysłane zastępy straży pożarnej w Rawiczu, a także OSP Jutrosin oraz OSP Rogożewo. Na pomoc ruszył również zespół ratownictwa medycznego oraz załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Co istotne, 24-latkowi, który zasłabł, pierwszej pomocy od razu próbowali udzielić świadkowie, przeprowadzając resuscytację krążeniowo-oddechową.

Pomimo długotrwałej reanimacji lekarz stwierdził zgon 24-letniego mieszkańca powiatu krotoszyńskiego - poinformował mł. kpt. Rafał Spychalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

O tym trzeba koniecznie pamiętać w czasie fali upałów

Choć służby nie podały możliwej przyczyny tragedii, warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie przechodzącej przez Polskę fali ekstremalnych upałów. Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najwyższą temperaturę odnotowano dzisiaj w Słubicach w województwie lubuskim – 37,6 st. C. Jutro termometry mają pokazywać nawet 42 st. C w cieniu. Należy więc bezwzględnie pamiętać, by: