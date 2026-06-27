Tragedia w Wielkopolsce
Dziś o godzinie 16:35 służby otrzymały zgłoszenie o zasłabnięciu mężczyzny nad zalewem w Jutrosinie w województwie wielkopolskim. Na miejsce od razu zostały wysłane zastępy straży pożarnej w Rawiczu, a także OSP Jutrosin oraz OSP Rogożewo. Na pomoc ruszył również zespół ratownictwa medycznego oraz załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Co istotne, 24-latkowi, który zasłabł, pierwszej pomocy od razu próbowali udzielić świadkowie, przeprowadzając resuscytację krążeniowo-oddechową.
Pomimo długotrwałej reanimacji lekarz stwierdził zgon 24-letniego mieszkańca powiatu krotoszyńskiego - poinformował mł. kpt. Rafał Spychalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.
O tym trzeba koniecznie pamiętać w czasie fali upałów
Choć służby nie podały możliwej przyczyny tragedii, warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie przechodzącej przez Polskę fali ekstremalnych upałów. Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najwyższą temperaturę odnotowano dzisiaj w Słubicach w województwie lubuskim – 37,6 st. C. Jutro termometry mają pokazywać nawet 42 st. C w cieniu. Należy więc bezwzględnie pamiętać, by:
- unikać przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia (11:00-17:00),
- pić dużo wody,
- unikać napojów alkoholowych. Absolutnie niewskazane jest spożywanie napojów wysokoprocentowych, przebywając nad wodą,
- chronić głowę nakryciem i stosować kremy z filtrem UV,
- zwracać szczególną uwagę na osoby starsze, dzieci i zwierzęta,
- nie zostawiać nawet na chwilę w zamkniętym samochodzie dzieci, osób starszych czy zwierząt - temperatura w nagrzanym samochodzie może dochodzić do 50-60 st. C,
- unikać dużego wysiłku fizycznego, np. bieganie może doprowadzić do odwodnienia, skurczów mięśni, a nawet udaru,
- unikać pokarmów z surowych jajek (wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi bakterii salmonelli) oraz często i dokładnie myć dokłanie ręce.