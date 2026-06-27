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Tragedia nad zalewem w Wielkopolsce. 24-latek nie żyje

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 czerwca (19:28) Aktualizacja: Dzisiaj, 27 czerwca (20:06)

24-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego nie żyje. Do tragedii doszło dziś nad zalewem w Jutrosinie w powiecie rawickim w Wielkopolsce. Młody mężczyzna zasłabł. Mimo że jeszcze przed przybyciem służb resuscytację krążeniowo-oddechową prowadzili świadkowie zdarzenia, nie udało się go uratować.

Tragedia nad zalewem w Wielkopolsce. 24-latek nie żyje
Tragedia nad zalewem w Jutrosinie, zdj. dh Tomasz Knop /Straż pożarna
  • 24-letni mężczyzna z powiatu krotoszyńskiego zmarł po zasłabnięciu nad zalewem w Jutrosinie (powiat rawicki, Wielkopolska). Pomimo reanimacji prowadzonej przez świadków i służby ratunkowe, nie udało się go uratować.
  • Na miejsce zdarzenia przybyły straż pożarna, zespół ratownictwa medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Lekarz stwierdził zgon po długotrwałej reanimacji.
  • W związku z falą upałów, sięgającą nawet 42 st. C, przypomniano zasady bezpieczeństwa: unikanie słońca w godzinach szczytu, picie dużej ilości wody, ochrona przed UV, szczególna opieka nad dziećmi i osobami starszymi oraz unikanie wysiłku fizycznego i niebezpiecznych pokarmów.

Tragedia w Wielkopolsce

Dziś o godzinie 16:35 służby otrzymały zgłoszenie o zasłabnięciu mężczyzny nad zalewem w Jutrosinie w województwie wielkopolskim. Na miejsce od razu zostały wysłane zastępy straży pożarnej w Rawiczu, a także OSP Jutrosin oraz OSP Rogożewo. Na pomoc ruszył również zespół ratownictwa medycznego oraz załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Co istotne, 24-latkowi, który zasłabł, pierwszej pomocy od razu próbowali udzielić świadkowie, przeprowadzając resuscytację krążeniowo-oddechową.

Pomimo długotrwałej reanimacji lekarz stwierdził zgon 24-letniego mieszkańca powiatu krotoszyńskiego - poinformował mł. kpt. Rafał Spychalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

O tym trzeba koniecznie pamiętać w czasie fali upałów

Choć służby nie podały możliwej przyczyny tragedii, warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie przechodzącej przez Polskę fali ekstremalnych upałów. Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najwyższą temperaturę odnotowano dzisiaj w Słubicach w województwie lubuskim – 37,6 st. C. Jutro termometry mają pokazywać nawet 42 st. C w cieniu. Należy więc bezwzględnie pamiętać, by:

  • unikać przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia (11:00-17:00),
  • pić dużo wody,
  • unikać napojów alkoholowych. Absolutnie niewskazane jest spożywanie napojów wysokoprocentowych, przebywając nad wodą,
  • chronić głowę nakryciem i stosować kremy z filtrem UV,
  • zwracać szczególną uwagę na osoby starsze, dzieci i zwierzęta,
  • nie zostawiać nawet na chwilę w zamkniętym samochodzie dzieci, osób starszych czy zwierząt - temperatura w nagrzanym samochodzie może dochodzić do 50-60 st. C,
  • unikać dużego wysiłku fizycznego, np. bieganie może doprowadzić do odwodnienia, skurczów mięśni, a nawet udaru,
  • unikać pokarmów z surowych jajek (wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi bakterii salmonelli) oraz często i dokładnie myć dokłanie ręce.
     
Źródło: RMF24
Tagi: Wielkopolska tragedia nad wodą

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