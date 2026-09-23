Incydent na dworcu kolejowym w Kępnie. Pomalował wagony, bo „szukał inspiracji”

RMF24

Do incydentu na dworcu kolejowym w Kępnie ( Wielkopolskie) doszło w zeszły czwartek. Policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca Wrocławia, który malował graffiti na wagonach pociągu. Mężczyzna został ujęty dzięki fotopułapce zainstalowanej przez Straż Ochrony Kolei.

W zeszły czwartek około godziny 18:00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie od Straży Ochrony Kolei o osobie malującej pociąg.

Służby natychmiast skierowały patrol na miejsce zdarzenia. Policjanci zastali tam mężczyznę z zasłoniętą twarzą, który właśnie kończył malować farbą w spreju kolejne wagony.

Próba ucieczki zakończona niepowodzeniem

Na widok mundurowych 41-latek próbował uciekać, jednak został szybko zatrzymany. Jak ustalili funkcjonariusze, mieszkaniec Wrocławia przyjechał na miejsce swoim służbowym samochodem a następnie pieszo udał się w rejon stacji. Mężczyzna miał na twarzy komin oraz rękawiczki robocze pobrudzone farbą.

Zatrzymany nie krył, że jest świadomy grożących mu konsekwencji. Jak tłumaczył, „nielegalne tworzenie graffiti było spowodowane potrzebą poszukiwania inspiracji".

W sumie mężczyzna pomalował trzy wagony, a straty zostały oszacowane na około 14 tysięcy złotych.

41-latek został zatrzymany. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratury.

Policja przypomina, że wandalizm i niszczenie mienia to przestępstwa, za które grożą poważne konsekwencje prawne.