Groźny wypadek z udziałem karetki w Poznaniu. Dwie osoby ranne

RMF24

Poważny wypadek z udziałem karetki pogotowia w Poznaniu. Ambulans jechał na sygnale. Gdy przejeżdżał przez skrzyżowanie, zderzył się z samochodem osobowym. Kierowcy obu pojazdów zostali ranni i przetransportowani do szpitala.

Dziś około godziny 13:55 doszło do poważnego wypadku na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Hetmańskiej w Poznaniu.

Według wstępnych ustaleń policji karetka pogotowia, jadąca na sygnale, wjechała na skrzyżowanie przy czerwonym świetle. W tym samym czasie przez skrzyżowanie przejeżdżał Fiat, z którym doszło do zderzenia.

W wyniku wypadku ranni zostali kierowcy obu pojazdów. Obaj zostali przetransportowani do szpitala. Na szczęście, jak wynika z informacji przekazanych przez służby, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na miejscu wciąż pracują służby ratunkowe oraz policja, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.