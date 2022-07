Strażacy walczą z pożarem w Starej Tuchorzy w powiecie wolsztyńskim w Wielkopolsce. W jednej z firm zapalił się dystrybutor oleju napędowego. Pod nim znajduje się duży zbiornik na to paliwo.

Zdj. ilustracyjne / Mariusz PIekarski / Archiwum RMF FM

Do pożaru doszło po tym jak rozszczelnił się dystrybutor, który służył do tankowania samochodów należących do zakładu zajmującego się uprawą pieczarek.



Pod nim znajduje się zbiornik z około 20 tysiącami litrów oleju napędowego.



Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej. Dojeżdżają też kolejne. Strażacy próbują ugasić pożar i ochronić przed ogniem pobliską halę.

Jak powiedzieli nam strażacy, temperatura jest tak wysoka, że ogień zaczyna zajmować już jej ściany.