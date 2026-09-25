Gdzie na grzyby w Wielkopolsce? Poznaj najlepsze miejscówki

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W Wielkopolscre nie brakuje zarówno rozległych puszcz, jak i mniejszych kompleksów leśnych, które każdego sezonu przyciągają miłośników grzybobrania z całego kraju. Gdzie warto wybrać się na grzyby, by wrócić z pełnym koszem? Sprawdzamy najciekawsze miejscówki i podpowiadamy, jak przygotować się do wyprawy.

W wielkopolskich lasach królują borowiki (prawdziwki), podgrzybki, maślaki, kurki (pieprzniki jadalne) oraz czubajki kanie, a także koźlarze, drobnołuszczaki jelenie i rzadziej spotykany siedzuń sosnowy.

Puszcza Notecka i północne bory - grzybiarskie eldorado

Puszcza Notecka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych kompleksów leśnych w Polsce. Rozciąga się od Skwierzyny na zachodzie aż po Oborniki i Rogoźno na wschodzie, oferując bogactwo świerków, sosen i brzóz.

Dojazd ułatwia linia kolejowa Poznań–Szczecin, a bazy wypadowe w Sierakowie i Pamiątkowie są doskonałym punktem startowym. Połacie borów sosnowych w okolicach Wielenia, Trzcianki czy Piły (Dębogóra, Dzierżążno, Smolarnia, Kaczory) słyną z obfitości borowików i maślaków.

Lasy wokół Międzychodu i Sierakowa, położone wśród licznych jezior, to idealne siedlisko dla borowików i koźlarzy.

Leśny trójkąt: Nowy Tomyśl, Zbąszyń i Miedzichowo

Obszar w trójkącie miejscowości Nowy Tomyśl – Zbąszyń – Miedzichowo to jeden z najbardziej atrakcyjnych i wydajnych rejonów grzybowych w Wielkopolsce.

Rynny jeziorne i strumienie sprzyjają utrzymywaniu wilgoci w runie leśnym, co przekłada się na wyjątkowo obfite zbiory. Dojazd z Poznania i zachodu ułatwia autostrada A2 – zjazdy Nowy Tomyśl oraz Trzciel pozwalają szybko dotrzeć do najlepszych miejscówek.

Szybki wypad z Poznania: Puszcza Zielonka i okolice

Najpopularniejszym kierunkiem dla mieszkańców Poznania jest Puszcza Zielonka, słynąca z lasów dębowo-sosnowych w okolicach Czerwonaka. To właśnie tu najczęściej trafiają się podgrzybki, zajączki i borowiki.

Na południe od miasta warto odwiedzić Wiórek, gdzie nie brakuje prawdziwków i podgrzybków, a na północy – Suchy Las i Biedrusko, polecane na dorodne kurki oraz borowiki idealne do suszenia. Miłośnicy przyrody mogą wybrać się także do Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.

Wschodnie, centralne i południowe rewiry

Kompleksy leśne w rejonie Gniezna i Konina (okolice Czerniejewa i Powidza) są dobrze znane lokalnym grzybiarzom. W powiecie szamotulskim warto odwiedzić lasy wokół Ostrolesia, a w powiecie średzkim – mieszane lasy koło Murzynówka, gdzie zbierane są maślaki, kanie, prawdziwki i podgrzybki.

Na południu regionu, w okolicach Krotoszyna, Jarocina oraz Przedborowa (powiat ostrzeszowski), doświadczeni grzybiarze szukają rzadszych gatunków.

Dekalog odpowiedzialnego zbieracza

Wybierając się na grzyby, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Obowiązkowy ekwipunek to przewiewny wiklinowy kosz, który zapobiega zaparzeniu i psuciu grzybów, oraz nożyk z pędzelkiem do wstępnego oczyszczania owocników w lesie.

Warto zabrać ze sobą termos z ciepłą herbatą, przekąski oraz aplikację z mapami offline, by nie zgubić się w rozległych kompleksach, takich jak Puszcza Notecka. Najważniejsze jednak, by zbierać wyłącznie znane gatunki jadalne i przestrzegać regulaminów Lasów Państwowych.

Oto najlepsze miejsca na grzyby w województwie śląskim Sezon na grzyby w województwie śląskim trwa praktycznie cały rok, a bogactwo gatunków zmienia się wraz z porami roku. Jesień to jednak prawdziwy szczyt grzybowego sezonu – w lasach bukowych i mieszanych roi się od borowików, podgrzybków, koźlarzy,…



