Dwie osoby nie żyją. Nocny wypadek w Wielkopolsce

RMF24

Dwie osoby nie żyją - to bilans wypadku, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na drodze krajowej nr 12 w pobliżu wielkopolskiego Pleszewa. Bus zderzył się tam z ciężarówką.

Do wypadku na drodze krajowej nr 12, w pobliżu miasta Pleszew, doszło około godziny 1:30 we wtorek.

Na 24. kilometrze trasy bus zderzył się z ciężarówką - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Niestety, zginęły dwie osoby.

Policja wprowadziła objazd dla jadących od strony Jarocina - na rondzie im. Stanisława Mikołajczyka na drogę krajową nr 11, a dla jadących od strony Kalisza - ul. Wschodnią do tej samej drogi krajowej.

W miejscu wypadku należy spodziewać się utrudnień w ruchu. Jeśli takowe się zakończą, artykuł zostanie zaktualizowany.