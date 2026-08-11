Dwie osoby nie żyją. Nocny wypadek w Wielkopolsce

Do wypadku na drodze krajowej nr 12, w pobliżu miasta Pleszew, doszło około godziny 1:30 we wtorek.
Na 24. kilometrze trasy bus zderzył się z ciężarówką - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Niestety, zginęły dwie osoby.
Policja wprowadziła objazd dla jadących od strony Jarocina - na rondzie im. Stanisława Mikołajczyka na drogę krajową nr 11, a dla jadących od strony Kalisza - ul. Wschodnią do tej samej drogi krajowej.
W miejscu wypadku należy spodziewać się utrudnień w ruchu. Jeśli takowe się zakończą, artykuł zostanie zaktualizowany.