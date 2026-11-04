"Dążyli do odwetu za rzekomą krzywdę". Prawomocny wyrok ws. porwania nastolatka

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Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał prawomocny wyrok ws. czterech mężczyzn, którzy porwali, pobili i usiłowali zgwałcić 16-latka w Śremie. Oskarżeni chcieli ukarać nastolatka za rzekome wykorzystanie córki jednego z nich.

Porwanie miało być zemstą

Dramatyczna historia zaczęła się w kwietniu 2025 r. 16-letnia córka powiedziała wtedy 43-letniemu Mariuszowi Z., że została upita i wykorzystana przez 16-letniego kolegę. Mężczyzna postanowił nastraszyć i pobić nastolatka, a znajomi mieli mu w tym pomóc.

Czterej mężczyźni wciągnęli 16-latka do samochodu, włożyli mu na głowę foliową torbę i grozili mu zabójstwem. W rejonie przystani nad rzeką Wartą wyciągnęli chłopaka z auta, pobili i próbowali zgwałcić.

W kwietniu tego roku Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał oskarżonych za winnych porwania, pobicia i usiłowania zgwałcenia 16-latka. Mariusz Z. został skazany na karę łączną 7 lat więzienia, Franciszek G. na 5,5 roku, a Michał L., który odpowiadał w warunkach recydywy, na 6 lat i 2 miesiące więzienia. Czwarty z oskarżonych, Jarosław J., który kierował samochodem, został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności za udział w porwaniu. Od wyroku odwołali się adwokaci trzech skazanych i prokuratura.

We wtorek Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie.

Sędziowie Izabela Pospieska (4P), Henryk Komisarski (3P) i Piotr Michalski (2P) na sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (fot. Jakub Kaczmarczyk) / PAP

„To sąd ma narzędzia, by wymierzać sprawiedliwość”

W uzasadnieniu sędzia Izabela Pospieska mówiła, że sąd I instancji wymierzył kary, „które w ocenie sądu apelacyjnego są sprawiedliwe”.

Apelujący nie przetoczyli takich argumentów, które by podważały tę ocenę w sposób na tyle skuteczny, by przynajmniej podawały w wątpliwość trafność poczynionych ustaleń – zaznaczyła sędzia.

Motywacja oskarżonych była prosta. Dążyli do odwetu za rzekomą krzywdę, jaką miał wyrządzić pokrzywdzony córce Mariusza Z. – powiedziała sędzia. Zaznaczyła przy tym, że jak ustalono, nastolatek nie wykorzystał seksualnie córki jednego z oskarżonych.

Niniejsza sprawa jest przykładem, co się dzieje, kiedy wymierzanie sprawiedliwości następuje przez ludzi samodzielnie, na zasadzie samosądu. Sprawa ta uświadamia m.in. potrzebę istnienia i działania wymiaru sprawiedliwości, gdyż to sąd ma narzędzia, by wymierzać sprawiedliwość w granicach ustalonych prawem - podkreśliła Pospieska.

Wtorkowe orzeczenie poznańskiego sądu apelacyjnego jest prawomocne.

