Brutalny atak na Ukraińców w centrum Poznania. Poszukiwane są dwie kobiety

RMF24

W nocy z 12 na 13 sierpnia na poznańskim Starym Mieście doszło do bulwersującego incydentu. Przed jednym z lokali gastronomicznych dwie kobiety zaatakowały obywateli Ukrainy. W sieci pojawiło się nagranie, które wywołało falę oburzenia. Policja już prowadzi intensywne działania, by ustalić tożsamość sprawczyń.

Brutalny atak w centrum miasta

Do bulwersującego zdarzenia doszło około 20 minut po północy z 12 na 13 sierpnia, przed lokalem gastronomicznym na ulicy Półwiejskiej w Poznaniu.

Na nagraniu, które szybko obiegło portale społecznościowe, widać, jak jedna z kobiet podchodzi do dwóch mężczyzn, obraża ich, spluwa na jednego z nich, przewraca parasol gastronomiczny, a następnie uderza jednego z mężczyzn. Padają też wulgarne słowa: „wy… do Ukrainy, szmato”.

Policja działa natychmiast

Jak przekazała podinsp. Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji, funkcjonariusze natychmiast zajęli się sprawą.

W związku z nagraniem, które pojawiło się w internecie, pokazującym agresywne zachowanie dwóch, prawdopodobnie nietrzeźwych kobiet, wobec obywateli Ukrainy, sprawą od razu zajęli się policjanci z komisariatu policji Poznań - Stare Miasto – poinformowała Liszczyńska.

Policjanci nawiązali kontakt z menadżerem lokalu, przed którym doszło do incydentu. Mężczyzna 14 sierpnia przed południem zgłosił się na komisariat i złożył oficjalne zawiadomienie.

Sprawczynie wciąż poszukiwane

Aktualnie policja próbuje zidentyfikować wszystkich uczestników zdarzenia. Agresywne kobiety są nadal poszukiwane. Policja ustala szczegółowe okoliczności incydentu.

MSWiA komentuje sprawę

Do sprawy odniosła się także rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

„Poznańska policja prowadzi czynności w sprawie nagrania, na którym widać agresywne zachowanie dwóch kobiet wobec obywateli Ukrainy”- czytamy we wpisie na platformie X.