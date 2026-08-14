Brutalny atak na Ukraińców w centrum Poznania. Agresorki zatrzymane

RMF24

W nocy z 12 na 13 sierpnia na poznańskim Starym Mieście doszło do bulwersującego incydentu. Przed jednym z lokali gastronomicznych dwie kobiety zaatakowały obywateli Ukrainy. W sieci pojawiło się nagranie, które wywołało falę oburzenia. Policja zatrzymała dwie poszukiwane kobiety.

Brutalny atak w centrum miasta

Do bulwersującego zdarzenia doszło około 20 minut po północy z 12 na 13 sierpnia, przed lokalem gastronomicznym na ulicy Półwiejskiej w Poznaniu.

Na nagraniu, które szybko obiegło portale społecznościowe, widać, jak jedna z kobiet podchodzi do dwóch mężczyzn, obraża ich, spluwa na jednego z nich, przewraca parasol gastronomiczny, a następnie uderza jednego z mężczyzn. Padają też wulgarne słowa: „wy… do Ukrainy, szmato”.

Policja wkroczyła do akcji

Jak przekazała podinsp. Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji, funkcjonariusze natychmiast zajęli się sprawą.

W związku z nagraniem, które pojawiło się w internecie, pokazującym agresywne zachowanie dwóch, prawdopodobnie nietrzeźwych kobiet, wobec obywateli Ukrainy, sprawą od razu zajęli się policjanci z komisariatu policji Poznań - Stare Miasto – poinformowała Liszczyńska.

Policjanci nawiązali kontakt z menadżerem lokalu, przed którym doszło do incydentu. Mężczyzna 14 sierpnia przed południem zgłosił się na komisariat i złożył oficjalne zawiadomienie.

Zatrzymano dwie kobiety

W piątek po południu szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował na platformie X, że poznańska policja zatrzymała jedną z agresorek.

„Tożsamość drugiej z kobiet także jest znana Policji. Zero tolerancji dla agresji i nienawiści!” - napisał szef MSWiA. Niedługo później poinformował, że także druga z kobiet została zatrzymana.

Do sprawy odniosła się wcześniej rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

„Poznańska policja prowadzi czynności w sprawie nagrania, na którym widać agresywne zachowanie dwóch kobiet wobec obywateli Ukrainy”- czytamy we wpisie na platformie X.