Awaria sieci trakcyjnej na rondzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu. Spółka MPK Poznań poinformowała, że między Junikowem a Kaponierą nie jeżdżą tramwaje.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do czasu usunięcia usterki uruchomiono komunikację zastępczą, pasażerów wożą autobusy.



W związku z awarią sieci trakcyjnej tramwaje linii 1, 6, 7, 15 skierowane na trasy objazdowe. Linia 1 kursuje do pętli Piątkowska; linie 6 i 15 - do zajezdni Głogowska; linia 7 - na Ogrody, ulicami: Głogowska i Dąbrowskiego.



Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu.